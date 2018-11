von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) FC Dauchingen – SV Überauchen. "Überauchen ist seit vier Spielen ohne Sieg und seit zwei Partien sogar ohne eigenen Treffer. Gegenwärtig scheint nicht viel zu gelingen. Da lässt sich Dauchingen nicht überraschen und gewinnt mit 2:0. Die Dauchinger haben eine gute Mannschaft und stehen nicht zufällig auf Platz eins."

NK Hajduk VS – FC Pfaffenweiler II. "Die Gastgeber haben offensiv ihre Qualitäten. Da sehe ich für den Tabellenletzten aus Pfaffenweiler keine Erfolgschance und tippe 3:0. Hajduk hat mit den klaren Erfolgen gegen die Bezirksliga-Absteiger und auch beim 3:3 gegen uns gezeigt, dass sie immer treffen können."

FC Tannheim – FC Schönwald. "Bei den Tannheimern ist immer abzuwarten, auf welchem Platz sie spielen. Ich gehe vom Hartplatz aus und tippe 2:2-Unentschieden."

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – DJK Villingen II. "Eine interessante Partie. Die Villinger sind technisch und läuferisch stark. All das kannst du aber auf dem Hartplatz in Hammereisenbach vergessen. Da sind andere Tugenden gefragt. Die Gastgeber kennen ihren Platz in- und auswendig und werden der DJK ein 1:1-Unentschieden abringen. So bleiben beide Verfolger des Spitzenduos. "

FC Kappel – VfB Villingen. "Wir wissen, dass wir gegen den VfB einen guten Tag brauchen, um zu punkten. Villingen hat zuletzt eine kleine Erfolgsserie hingelegt. Offensiv gehört der VfB zu den besten Teams der Liga. Wir dürfen diese Elf nicht ins Spiel kommen lassen."

Sportfreunde Neukirch – FC Schonach II. "In dieser Partie kann ich mir einige Tore vorstellen. Die Neukircher haben zuletzt in Überauchen klar gewonnen. Schonach will die Abstiegsplätze verlassen. Ich tippe 3:2."

SV Niedereschach – FC Brigachtal. "Was Niedereschach als Aufsteiger leistet, ist beachtlich. Die Elf agiert sehr geschlossen. Sie schießt wenig Tore, kassiert aber noch weniger. Die beste Abwehr erwartet den besten Angriff. Der FC Brigachtal hat die Qualität, um permanent Druck über 90 Minuten aufzubauen. Ich tippe 0:1."

