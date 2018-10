von SK

Ringen, Regionalliga: WKG Weitenau-Wieslet – KSV Tennenbronn 15:14 (am) Auf den am Mittwoch überschwänglich gefeierten Heimsieg gegen den Favoriten Schorndorf folgte schon am Sonntag die Ernüchterung: Tennenbronn verlor gegen die bisher sieglose WKG Weitenau-Wieslet. Ausgerechnet in den gewohnt starken mittleren Klassen zeigte das Team von Trainer Matthias Brenn Schwächen.

Fünfeinhalb Minuten lang war auch Luca Lehmann auf einem guten Weg gegen Dennis Kronenberger und führte mit 4:0. In den letzten 30 Sekunden entglitten ihm jedoch die sicher geglaubten zwei Mannschaftspunkte, der Heimringer glich auf 4:4 aus und wurde dank der letzten Wertung zum Kampfgewinner. Der Tennenbronner Rückstand vor dem letzten Duell erhöhte sich dadurch auf uneinholbare fünf Punkte und Fabian Reiner konnte mit seinem Überlegenheitssieg nur noch die Niederlage verschönern.

Weitenau-Wieslet hatte mit einer veränderten Aufstellung eine glückliche Hand. Svetlin Shindov kochte ab auf 57 kg und schaltete dort Eduard Jung aus. Sein Ersatzmann Maximilian Tröndlin überrumpelte Mathias Schondelmaier mehrfach. Den Rückstand konnte der Tennenbronner noch verkürzen, aber die knappe Niederlage nicht mehr abwenden. Stefan Kilchling wich Fabian Reiner aus und trat eine Klasse tiefer gegen Matteo Lehmann an. Auch Kilchling belohnte sich für das Gewichtmachen mit einem knappen Punktsieg. Daneben wurden Zorhab Ohanian und Jonas Dürr ihrer Favoritenrolle gegen David Brenn und Jonas Schondelmaier gerecht und behielten zusammen sieben Mannschaftspunkte ein.

Für Tennenbronn war Schwergewichtler Dimitar Kumchev mit einem Punktsieg gegen Michael Herzog erfolgreich, verpasste aber eine mögliche, höheren Ausbeute. Miroslav Geshev hatte leichtes Spiel mit Fabian Weniger und in gut einer Minute fünfzehn Punkte zusammen. Timo-Marcel Nagel gab alles für seinen Vierer gegen Thomas Bachmann und war wenige Sekunden vor den Schlussgong am Ziel. Seine Hingabe blieb am Ende leider vergebens.

Bezirksliga: KG Nendingen/Mühlheim I – KSV Tennenbronn II 4:33 – Gleich sieben Mal musste Schlusslicht Nendingen/Mühlheim auf der Matte volle vier Punkte an Tennenbronn abgeben. Darunter waren schnelle Schultersiege von Daniel Herrmann, Lukas Brenn, Raphael Nagel und Thorsten Götz, daneben technisch überlegene Punktsiege von Robin Moosmann, Raphael Günter und Maximilian Mond. Einen weiteren Vierer erhielt der KSV kampflos geschenkt. Als einzige über die volle Kampfzeit kämpften Gastgeber Martin Wenskus und Tennenbronns Mathias Pfaff im Schwergewicht, wo der Tennenbronner am Ende einen knappen 4:5-Punktsieg für sich behielt.

