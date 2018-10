von SK

Ringen, Regionalliga: SRC Viernheim – KSV Tennenbronn 18:12 – (am) Die Ringer von der südhessischen Bergstraße erwiesen sich für die Tennenbronner als unüberwindlicher Gegner. Der Knackpunkt lag in der zweiten Hälfte, in der Viernheim vier von fünf Duellen für sich entschieden konnte.

Der junge Tennenbronner Eduard Jung führte gegen Finn Strohmer bereits mit 16:1, als er den Viernheimer aufs Kreuz legte und die ersten vier Zähler für die Gäste holte. Eng ging es dagegen im Schwergewicht zu. Hier traf Dimitar Kumchev auf den Dritten der Junioren-Europameisterschaften von 2017, Jakub Brylewski. Der Pole erhielt einen Passivitätspunkt, den Kumchev kurz vor der Pause ausgleichen konnte. In der zweiten Kampfhälfte wurde dem Tennenbronner ein Passivitätspunkt gegeben, der damit einen knappen Sieg einfahren konnte. Den dritten Einzelsieg für das Tennenbronner Team markierte Miroslav Geshev mit 8:0 Punkten gegen Rahman Bayram.

Den Gleichstand für Viernheim stellten die beiden Athleten der Gewichtsklassen bis 61 und 66 kg her. Sowohl Mathias Schondelmaier gegen Mirko Hilkert als auch David Brenn gegen den Bulgaren Shyukri Shyukriev verloren technisch überhöht.

Mit vier Siegen in Folge zog Viernheim in der zweiten Kampfhälfte uneinholbar auf 18:8 davon. Der etatmäßige 75er, Florian Scheuer, ging Fabian Reiner aus dem Weg und trat zwei Klassen höher gegen Jonas Schondelmaier an. Ein kluger Schachzug, denn der Viernheimer wurde trotz seines Gewichtsnachteils Punktsieger. Pascal Hilkert punktete mit einer Zweierserie Matteo Lehmann im Rekordtempo überlegen aus. Eine kleine KSV-Hoffnung platzte mit dem Schlussgong, als Timo-Marcel Nagel eine Zwei gegen Matthias Schmidt und damit auch den Kampf verlor. Lange ausgeglichen und ergebnisoffen verlief die Begegnung zwischen Luca Lehmann und Sebastian Schmidt. Am Ende siegte jedoch der Viernheimer hoch mit 10:1. Fabian Reiner sorgte mit einem Schultersieg gegen Norman Balz für Ergebniskosmetik.

