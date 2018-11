Ringen: Der KSV Tennenbronn hat sich mit einem souveränen Auswärtssieg beim TuS Adelhausen II im Mittelfeld der Regionalliga etabliert. Dagegen steckt neben dem Verbandsligisten SV Triberg nun auch Oberligist KSK Furtwangen mitten im Abstiegskampf.

KSV Tennenbronn

Vorbild: Jahr für Jahr steht Fabian Reiner an der Spitze der Einzelbilanz seiner Mannschaft. Auch in dieser Saison gehört er wieder zu den erfolgreichsten Ringern der Regionalliga. Reiner hat von seinen elf Saisonkämpfen bislang zehn gewonnen. Die einzige Niederlage war gegen den Rumänen Ionel Puscasu (KSV Schriesheim). Gegen einen mehrfachen Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften zu verlieren, wird Reiner sicherlich verschmerzen können, zumal er eine Gewichtsklasse höher eingesetzt wurde als gewohnt. „Fabian ist für uns fast unersetzlich und ein Vorbild für die jungen Ringer. Er unterstützt auch mich. Fabian könnte sicherlich auch in der Bundesliga ringen“, ist Trainer Matthias Brenn froh, dass sein Vorzeigeathlet dem Verein treu bleibt.

KSK Furtwangen

Abstiegskampf: Anfang Oktober stand der KSK Furtwangen noch auf Tabellenplatz vier. Danach ging es kontinuierlich abwärts. Mittlerweile sind die Bregtäler auf Rang acht abgerutscht. Lediglich zwei Zähler hat der KSK noch mehr auf dem Konto als Schlusslicht ASV Urloffen II, gegen den die Furtwanger am Samstag eine bittere 17:20-Niederlage kassierten. Laut Lothar Herzog, Pressewart des Südbadischen Ringerverbandes, wird es mindestens einen Oberliga-Absteiger geben. Den Vorletzten trifft es nur, wenn in der Regionalliga Baden-Württemberg zwei südbadische Mannschaften die beiden letzten Tabellenplätze belegen. Aktuell deutet jedoch einiges daraufhin, dass es dazu nicht kommen wird. Auf den letzten beiden Plätzen stehen mit Sulgen und Aichhalden württembergische Vereine. „Dennoch bin ich sehr angespannt. Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Die nächsten drei Kämpfe werden vorentscheidend sein“, sagt KSK-Trainer Tobias Haaga.

Sperre: Mit einem Sieg gegen die Bundesliga-Reserve aus Urloffen hätten die Furtwanger wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen können. Die Furtwanger Hoffnungen auf einen Erfolg beim Tabellenletzten hatten schon zwei Tage zuvor einen kräftigen Dämpfer bekommen. Spitzenringer Mihai Palaghia gab seinem Gegner im Donnerstagkampf gegen Haslach eine Ohrfeige und sah daraufhin die Rote Karte. Haaga: „Es war ein klare rote Karte. Ich hoffe, dass Mihai nur einen Kampf gesperrt ist und am Samstag gegen Schiltigheim wieder ringen kann.“

SV Triberg

Absteiger: Auch beim SV Triberg wird das Thema Klassenerhalt immer präsenter. Die Triberger haben aktuell drei Punkte Rückstand auf den Drittletzten RG Lahr und lediglich zwei Zähler Vorsprung vor Schlusslicht Lutte Selestat. In der Verbandsliga gibt es bestenfalls einen Absteiger, möglich wären auch drei, am Wahrscheinlichsten sind zwei. Auch hier spielt eine Rolle, wieviele Regionalliga-Absteiger es aus Südbaden gibt. Ein weiterer Faktor ist, ob die drei Meister aus den südbadischen Bezirksligen ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen. Diese müssen sich bis zum 15. Januar 2019 entscheiden. Die Saison endet am 22. Dezember 2018. Um sicher zu gehen, dass man nicht noch drei Wochen nach Saisonende zittern muss, sollten die Triberger Viertletzter werden. Bis zu diesem Rang sind es allerdings schon fünf Zähler Rückstand.

