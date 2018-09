Ringen: Die höherklassigen Ringerteams aus dem Schwarzwald haben die ersten zwei Kampftage hinter sich. Während Regionalligist KSV Tennenbronn und Oberligist KSK Furtwangen bereits die ersten Siege eingefahren haben, steht Verbandsligist SV Triberg noch ohne Punkte da.

Regionalliga Baden-Württemberg

Spannung pur: Wer die ersten zwei Kämpfe des KSV Tennenbronn verfolgte, benötigte gute Nerven. Zum Auftakt lagen die Tennenbronner in Schriesheim vor dem letzten Kampf mit vier Punkten zurück und kamen durch einen Vierer von Lukas Brenn noch zu einem 16:16-Unentschieden. Am vergangenen Samstag machte Fabian Reiner im letzten Duell gegen den TuS Adelhausen II aus einem 8:9-Rückstand noch einen 10:9-Sieg. Tennenbronns Trainer Matthias Brenn geht davon aus, dass es noch einige enge Mannschaftskämpfe geben wird. „Die ersten Ergebnisse zeigen, dass die Regionalliga ausgeglichen ist. Die meisten Kämpfe dürften spannend werden“, so Brenn.

Die jungen Wilden: Die Tennenbronner Teenager hatten ihren großen Anteil, dass der KSV an den ersten beiden Kampftagen drei von vier möglichen Punkten holten. In Schriesheim waren fünf Ringer aus dem Brenn-Team unter 20 Jahren, gegen Adelhausen waren es vier. Brenn: „Wir haben zwischen 15 und 18 Jahren richtig gute Jungs und das zeigen sie auch“.

Oberliga Südbaden

Sieben Ausfälle: Furtwangens Trainer Tobias Haaga war vergangenen Samstag nicht zu beneiden. Insgesamt sieben Ringer aus seinem geplanten Oberliga-Kader standen nicht zur Verfügung. Der rumänische Neuzugang Mihae-Nicola Palaghia war bei einem internationalen Turnier in Frankreich, Mike Kromer fehlte studienbedingt, Arne Jöhnk musste arbeiten, Simon Zwirner und Marcel Wolber sind verletzt, Jan Furtwängler krank und Felix Pfaff musste seine Ringer-Karriere aufgrund eines Bandscheibenvorfalls beenden. „Umso ärgerlicher ist, dass wir nur mit einem Punkt Unterschied verloren haben“, blickt ein enttäuschter Haaga auf den Heimkampf gegen den ASV Urloffen II zurück.

Video-Übertragung: Haaga selbst verfolgte den Kampf gegen die Bundesliga-Reserve nicht vor Ort. Gemeinsam mit einigen Vorstandsmitgliedern des Vereins weilte er beim Junggesellenabschied von KSK-Präsident Sebastian Schindler. Die letzten zwei Einzelkämpfe verfolgte er jedoch live am Handy via Whats-App-Video. Dabei musste er mit ansehen, wie die Furtwanger in den letzten zwei Einzelduellen noch einen Sieben-Punkte-Vorsprung aus der Hand gaben. Vertreten wurde Haaga am Samstagabend von Co-Trainer Christian Rusu. Der rumänische Routinier ging aufgrund der Personalnot selbst auf die Matte und schulterte seinen Gegner.

Verbandsliga Südbaden

Zuversicht: Mit zwei Niederlagen startete der SV Triberg den Neustart in der Verbandsliga – zum Auftakt gegen Wollmatingen (15:23) und am Samstag in Vörstetten (17:20). Für Trainer Kai Rotter aber kein Grund, um Trübsal zu blasen. Im Gegenteil: Rotter sah beim jüngsten Auftritt seines Teams viel Positives: „Die Jungs sind fit. Jeder hat das abgerufen, was er kann.“ Da es aber dennoch nicht zu einem Erfolg reichte, könnte dazu führen, dass der Trainer in naher Zukunft auf Coskun Efe zurückgreift. Der Bundesliga-erfahrene Schwergewichtler könnte ein wichtiger Faktor werden, damit die Triberger bald ihren ersten Saisonsieg feiern.

