von Maurice Sauter

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Emmendingen (Sonntag, 15 Uhr). Ohne konkretes Saisonziel gehen die A-Junioren des FC 08 in die neue Spielzeit. Nach der durchwachsenen Vorsaison mit einem Trainerwechsel und dem unbefriedigenden sechsten Platz, erwartet Trainer Mustafa Gürbüz auch in der neuen Runde viele Höhen und Tiefen. „Es wird eine ganz schwere Saison. Bis auf die beiden Aufsteiger gibt es in der Liga nur Top-Mannschaften. Dazu sind mit Offenburg und dem Freiburger FC zwei starke Teams aus der Oberliga abgestiegen. Wir wollen kein Ziel festlegen, sondern müssen uns erst einmal an die Leistungsstärke in der Verbandsliga gewöhnen.“ Dies sagt Gürbüz vor allem vor dem Hintergrund, dass sein 20 Spieler umfassender Kader zum überwiegenden Teil aus Jugendlichen aus dem jüngeren A-Junioren-Jahrgang stammt. Nur sechs Spieler gehen in ihre zweite Saison in der U 19.

Mit der Vorbereitung ist der Trainer hochzufrieden: „Die Jungs haben hervorragend mitgezogen, viele haben nochmals richtig zugelegt. Man merkt, dass sie nun erwachsene Männer werden.“ Bestätigen wollen die Villinger diesen Eindruck bereits am Sonntag beim ersten Saisonspiel zu Hause gegen Emmendingen. Gürbüz: „Wir werden alles auf den Platz bringen und versuchen, die Punkte zu behalten.“

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Kehler FV (Samstag, 14 Uhr). Neuer Trainer, altes Ziel: Die B-Junioren des FC 08 wollen auch in dieser Saison den Angriff auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga starten. Dafür hat der Verein mit Sascha Duffner einen Trainer verpflichtet, der im Vorjahr zwar Spielertrainer der Herrenmannschaft der Sportfreunde Schönenbach war, zuvor jedoch über zwölf Jahre lang Erfahrung im Jugendbereich in Furtwangen gesammelt hatte. „Mir macht es Spaß, Jugendliche weiterzuentwickeln und mit ihnen zu arbeiten. Daher habe ich mich dazu entschieden, wieder eine Jugendmannschaft zu trainieren“, erklärt Duffner seine Beweggründe, bei den Nullachtern anzuheuern.

Duffner hat klare Ziele: „Wir wollen um den Aufstieg kämpfen. Mit dieser Mannschaft ist dies auf jeden Fall möglich. Als größte Konkurrenten schätze ich den SC Freiburg II, den Freiburger SC und den FV Lörrach ein.“ Der 23 Spieler umfassender Kader beinhaltet mit Silas Schäfer, Vitus Vochatzer, Luis Seemann, Lorenz Pfaff und Jonathan Spät fünf Spieler, die im Vorjahr in der C-Junioren-Oberliga bereits auf höherem Niveau spielten. Die Mission Aufstieg soll am Samstag mit einem Heimsieg gegen Kehl erfolgreich starten.

C-Junioren Verbandsliga: FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen (Samstag, 13.30 Uhr). Die C-Junioren peilen nach dem Oberliga-Abstieg vergangene Saison nun den direkten Wiederaufstieg in die zweithöchsten C-Junioren-Klasse Süddeutschlands an. Nachdem der bisherige Trainer Haris Redzepagic sein Traineramt niedergelegt hat, tritt Daniel Miletic in dessen Fußstapfen. Das Villinger Torwart-Urgestein leitete bisher die zweite C-Jugendmannschaft des FC 08 und kennt daher viele Jugendliche aus seinem aktuellen Team. „Wir haben zusätzlich acht Neuzugänge, die uns verstärken und den Kader mit 21 Spielern nun auch in der Breite besser aufstellen. Etwa 16 Spieler kann ich jederzeit und ohne Bedenken einsetzen“, analysiert Miletic seiner Kader. Der Trainer wird von Luis Silva und Franco de Rosa assistiert. Als Ziel setzt sich der 40-Jährige einen Top-Drei-Platz. Miletic: „Der FC 08 hat immer den Anspruch, unter den besten Teams der Liga zu sein. Ich sehe den Offenburger FV, den Freiburger FC sowie SC als starke Konkurrenten an.“ Am Samstag geht es zum FV Lörrach, wo mit Theo Blankenburg und Niklas Bottesch zwei Leistungsträger fehlen werden. Dennoch wollen die Nullachter mit einem Dreier in die Saison starten.

