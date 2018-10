von Maurice Sauter

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – SG Kuppenheim (Sonntag, 13 Uhr). (mst) Nach zwei Wochen ohne Pflichtspiel sind die A-Junioren des FC 08 heiß darauf, gegen den Tabellenzweiten zu punkten. "Wir freuen uns auf dieses Spiel. Wir müssen über 90 Minuten die Konzentration hochhalten und individuelle Fehler abstellen. Gelingt uns das, haben wir gute Chancen", gibt Trainer Mustafa Gürbüz die Marschroute vor. In der spielfreien Vorwoche nahm Abwehrchef David Horn nach langer Verletzung schneller als geplant wieder das Training auf, wird aber noch zwei, drei Wochen brauchen, um spielbereit zu sein. Somit beherbergt das Lazarett nur noch einen Spieler, dessen sportliche Zukunft aber ungewiss ist. Gürbüz: "Wir glauben nicht, dass Robin Effinger zurückkehren wird. Er hat Probleme mit dem Beckenknochen und sollte vorerst keinen Fußball mehr spielen." Für Niklas Heini und Furkan Sari steht indes ein straffes Wochenende an. Am Samstag werden sie ihre Chance beim Gastspiel der U23 in Geisingen erhalten, und tags darauf in der A-Jugend zum Einsatz kommen.

B-Junioren Verbandsliga: SV 08 Kuppenheim – FC 08 Villingen (Sonntag, 15 Uhr). Auch die B-Junioren der Nullachter sind gegen Kuppenheim gefordert. Beim Tabellendritten erwartet Villingens Trainer Sascha Duffner ein Duell auf Augenhöhe. "Es gibt keinen klaren Favoriten. Es wird ein schweres Spiel. Beide Mannschaften sind nach einem Rückschlag in der Vorwoche auf Wiedergutmachung aus", so der Trainer. Für ihn sei diese Partie für den weiteren Verlauf richtungsweisend. Will die Elf an der Tabellenspitze dranbleiben, ist ein Sieg für die auf Platz fünf stehenden Villinger fast schon Pflicht. Bei einer Niederlage würde das selbst ernannte Ziel, lange um den Aufstieg zu kämpfen, in weite Ferne rücken, zumal der Spitzenreiter SC Freiburg II noch ohne Punktverlust vorneweg marschiert. Neben Yannic Fraunhoffer werden wohl auch Max Raufer, Kevin Laatsch und auch Simon Broghammer nicht zur Verfügung stehen.

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – FC Emmendingen (Samstag, 13 Uhr). Die bisher schwächste Saisonleistung der Villinger C-Junioren, das 1:1 in Konstanz am vergangenen Spieltag, wurde in dieser Woche von Trainer Daniel Miletic schonungslos aufgearbeitet. Er hat zudem an den Schwachstellen gearbeitet. "Wir haben einiges besprochen. Wir haben das trainiert, was in den letzten Wochen gefehlt hat. Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und ein guter Spielaufbau", erklärt Miletic. Er wolle gegen den Tabellenachten Emmendingen eine Steigerung in genau diesen Punkten sehen, denn: "Ein Sieg ist Pflicht." Damit würden die Villinger die Tabellenführung verteidigen. Bis auf Theo Blankenburg steht Miletic der gesamte Kader zur Verfügung.

