von SK

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) FC Brigachtal – FC Schönwald. „Wir haben gegen beide Teams bereits gespielt. Brigachtal hat bei mir den stärkeren Eindruck hinterlassen und ist ein heißer Anwärter für die ersten zwei Plätze. Ich tippe 2:0.“

FC Dauchingen – Sportfreunde Neukirch. „Dauchingen steckt aktuell in einer englischen Woche, sollte das aber wegstecken. Neukirch ist ein alter Weggefährte des FC Schonach. Wir haben schon heiße Schlachten miteinander geschlagen. Dauchingen gewinnt 2:0.“

NK Hajduk VS – SV Überauchen. „Ich kenne den Trainer von Hajduk gut und weiß, dass er deutlich mehr mit seiner Mannschaft erreichen möchte. Die Elf ist jedoch oft noch schwankend in den Leistungen. Gegen Überauchen scheint eine Überraschung machbar. Ich tippe 2:1.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – VfB Villingen. „Vöhrenbach hat einen Lauf und ist außerdem den eigenen Hartplatz gewöhnt, mit dem der VfB Schwierigkeiten haben dürfte. Ich tippe 1:0.“

SV Rietheim – FC Pfaffenweiler II. „Rietheim hatten wir am vergangenen Wochenende bei uns zu Gast. Nach den Eindrücken dieser Partie war Rietheim unser bisher stärkster Gegner. Ausgezeichnete Einzelspieler, aber auch mannschaftlich sehr geschlossen. Warum es bisher nicht lief, erschließt sich mir nicht. Jetzt scheint der Knoten geplatzt. Da wird Paffenweiler keine Chance haben und klar mit 0:3 verlieren.“

FC Kappel – FC Schonach II. „In den vergangenen Jahren haben wir uns gegen Kappel immer gut aus der Affäre gezogen. Die Mannschaft liegt uns. Schade nur, dass Axel Bommer nun zurück scheint und die Offensivkraft in Kappel weiter beleben wird. Zuletzt hat er gegen uns immer getroffen. Das gilt es diesmal zu verhindern, wobei ich hoffe, dass wir personell gut aufgestellt sind.“

SV Niedereschach – DJK Villingen II. „Niedereschach hat sich eine gute Platzierung erarbeitet und spielt als Aufsteiger gut in der Liga mit. Gegen uns war Niedereschach jedoch nicht so stark. Wir haben die Partie selbst vergeigt. Villingen ist auf einem guten Weg, um an die zuletzt starke Saison anzuknüpfen. Ich tippe 1:3.“

