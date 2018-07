von Julian Singler

Fußball, Oberliga: Eine „Karriere zwischen den Pfosten“ lag für Jonas Huchler lange Zeit in weiter Ferne. „Ich habe anfangs nie mit dem Gedanken gespielt, Torwart zu werden“, verrät der 20-Jährige. Im Gegenteil: Bis zur C-Jugend spielte Huchler auf der Stürmerposition und versuchte, Tore zu schießen statt zu verhindern. „Kurz vor der Saison 2010/11 ist unser Torhüter beim TSV Tettnang nach Kroatien ausgewandert und ich habe mich bereit erklärt, ins Tor zu gehen“, erklärt der Neuzugang des FC 08 Villingen und ergänzt: „Anfangs spielte ich die erste Halbzeit als Torwart und die zweite Hälfte als Stürmer. Eigentlich wollte ich wieder aufs Feld, doch nach einem Hallenturnier kam der SC Freiburg auf mich zu und bat mir ein Probetraining an.“

Zum Sport mit dem runden Leder kam Jonas Huchler früh. „Ich habe schon mit drei Jahren begonnen. Mein Opa fuhr mich immer ins Training“, erinnert er sich. Auf seiner Torhüterposition nennt er Marc-André ter Stegen als Vorbild, doch seit Jugendzeiten nimmt diesen Platz auch eine englische Mittelfeld-Legende ein. „Ich bin ein großer Fan des FC Liverpool und von Steven Gerrard. Das Champions League-Finale 2005 gegen den AC Mailand ist für mich unvergesslich.“

Seine eigene Marschroute beim Oberligisten aus Villingen hat Huchler bereits klar definiert. „Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen.“ Für den Ex-Freiburger ist dabei entscheidend, locker zu bleiben und sich nicht zu viel Druck zu machen. „Natürlich will ich immer auf dem Platz stehen, setze mir aber keine konkreten Ziele, was Einsätze oder Spielminuten angeht“, so Huchler, der an einer Fernhochschule Sportmanagement studiert.

Die fußballerische Laufbahn von Jonas Huchler begann in der Jugend des TSV Tettnang. Im Juli 2011 ging er erstmals zum SC Freiburg. Über die U 17 des SSV Ulm ging es 2015 zum FV Ravensburg und ein Jahr später zurück nach Freiburg in die U 19 des Sportclubs. Im Sommer 2017 unterschrieb Huchler seinen ersten Profivertrag in der Regionalliga-Mannschaft der Breisgauer. „Ich habe in Freiburg alles gelernt, was es über das Torwartspiel zu wissen gibt und vom Training dort enorm profitiert. Auch als Person prägte mich die Zeit beim Sportclub“, sagt Huchler. Im Kader des Regionalliga-Teams sei es jedoch um einiges schwerer gewesen, auf Einsätze zu kommen als in den Jugendteams. „Ich habe keine wirkliche Rolle gespielt und mich deshalb für einen Wechsel entschieden“, erklärt Huchler.

Eine neue Herausforderung sollte her. Diese bot der Oberligist aus Villingen dem 1,85-großen Schlussmann. „Die Villinger haben mich kontaktiert und die Gespräche verliefen positiv. Ich bin von der Vereinsphilosophie überzeugt und sehe hier die richtigen Strukturen, um mich weiterzuentwickeln.“ Dass mit Kamran Yahyaijan und Nicola Leberer zwei Weggefährten aus Freiburg mit ihm wechselten, freut den 20-Jährigen. „Es ist immer schön, wenn man bei einem Vereinswechsel schon ein paar Gesichter kennt.“ Derweil ist Huchlers Verhältnis mit „Konkurrent“ und Torwart-Oldie Christian Mendes (45) mehr als respektvoll. „Christian hat bereits eine sehr lange Karriere hinter sich. Er hat über eine so lange Zeit konstant gute Leistungen gebracht. Da möchte ich hin.“

Auch wenn es lange Zeit nicht nach einer Karriere zwischen Pfosten aussah, ist Jonas Huchler mittlerweile mit Leib und Seele Torwart. „Wenn ich mit Freunden spiele, will ich aber schon ins Feld. Ball am Fuß und Tore schießen“, verrät Huchler, stellt aber zugleich klar: „Ich bin wahnsinnig froh, dass ich über Umwege ins Tor kam.“

Zur Person Jonas Huchler wurde am 1. April 1998 in Tettnang am Bodensee geboren. Der 20-jährige Torhüter studiert Sportmanagement und zieht am 1. August nach Pfaffenweiler. Huchler entstammt einer sportlichen Familie: Sein Vater war Handball-Torwart und seine Mutter spielte ebenfalls Fußball. Zuletzt stand der Torhüter beim SC Freiburg II unter Vertrag.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein