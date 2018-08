von SK

Radsport: (uhu) „Das war eine solide Leistung.“ So bilanzierte Jan Hugger (Team Lotto Kern-Haus) aus Villingen-Schwenningen seinen Auftritt bei der Wiederauflage der Deutschland Tour, die mit hochkarätigen Spitzenfahrer besetzt war. Mit dem 47.Gesamtplatz nach vier Etappen, 737 Kilometern und insgesamt 17 Stunden und 27 Minuten im Rennsattel sowie Platz 15 in der Nachwuchs-Gesamtwertung, durfte der Schwenninger auch zufrieden sein. Als einer der jüngsten Fahrer im Feld der 131 Startern platzierte sich Hugger auf den einzelnen Etappen im vorderen Mittelfeld, was zu einer ständigen Verbesserung im Gesamtklassement führte. „Die Tour war schon hart“, sagte der 20-Jährige nach den überstandenen Strapazen.

Elf WorldTour-Teams hatten gemeldet, darunter der Tour de France-Sieger 2018, Geraint Thomas (Sky), der Tour-Zweite Tom Dumoulin (Sunweb) und Romain Bardet (AG2R), der Sechster der großen Schleife geworden war. Sechs ProContinental-Teams und fünf Radställe der dritten Profi-Liga (Continental/KT) ergänzten die Startliste. Der Slowene Matej Mohoric (Team Bahrain Merida) sicherte sich den Gesamtsieg vor den deutschen Profis Nils Politt (Katusha Alpecin) und Maximilian Schachmann (Quick Step Floors).

Die erste Austragung der Deutschland Tour nach zehnjähriger Pause wurde von großem Zuschauerinteresse begleitet. Bei den täglichen Fernsehübertragungen in ARD/ZDF sorgten Radsportfans für gute Einschaltquoten. Tour de France-Sieger Geraint Thomas beendete die Rundfahrt übrigens mit 7:14 Minuten Rückstand auf Mohoric auf Position 41.

Huggers ehemaliger Vereinskollege beim RV Viktoria Niedereschach, der gebürtige Schwenninger Patrick Haller (Heizomat rad-net), wurde Gesamt-42. und Vierzehnter in der Nachwuchswertung. Beide Fahrer setzten sich durch freche Attacken in Szene und wurden von den TV-Kameras eingefangen. Somit dürfte auch ihr Niedereschacher Nachwuchstrainer aus Schülerzeiten, Willi Haßler, vor Stolz schier geplatzt sein.

