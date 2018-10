Eishockey: Der Frust sitzt bei den Fans der Schwenninger Wild Wings tief – sehr tief sogar. Dies offenbarte sich am Dienstagabend beim Fan-Talk in der Stadiongaststätte Eisbär. Die schlechte Stimmung ist kaum verwunderlich. Zehn Niederlagen in Folge, gerademal zehn Treffer in elf Spielen und bereits 13 Punkte Rückstand auf den erhofften Playoff-Platz. Dies alles ein halbes Jahr, nachdem die Schwenninger erstmals seit den 90er-Jahren wieder die Finalrunde der DEL erreicht hatten.

Manager Jürgen Rumrich und Wild Wings-Kapitän Simon Danner stellten sich den kritischen Fragen der insgesamt rund 150 SERC-Anhänger. Ein Auszug aus diesen Fragen und den Antworten:

Fragen an Jürgen Rumrich

Die Wild Wings haben mit Will Acton und Damien Fleury zwei Topscorer verloren. Wer soll sie ersetzen?

Natürlich waren das zwei wichtige Spieler. Will Acton ist nicht eins-zu-eins zu ersetzen. Aber wir haben etwas unternommen und uns tiefer aufgestellt.

Sie sagen stets, Sie sind zuversichtlich. Worin begründet sich diese Zuversicht?

Wir haben gute Spieler und ich sehe, wie hart sie tagtäglich arbeiten. Ich weiß, was sie zu leisten im Stande sind. Es ist wie bei einer Ketchup-Flasche, wenn es flutsch, dann flutsch es richtig.

Muss der vielzitierte deutsche Weg der Wild Wings nicht hinterfragt werden?

Es geht aktuell nicht um den deutschen Weg. Wir haben uns nie gegen sogenannte Zwei-Flaggen-Spieler gewehrt. Aber nach elf Spieltagen kann nicht alles schlecht sein. Es ist zu früh, um unsere Philosophie in Frage zu stellen.

Was sagen Sie zu den „Rumrich raus“-Rufen am vergangenen Sonntag in der Helios-Arena?

Das sind vereinzelte Rufe. Ich kann so etwas natürlich nicht beeinflussen. Ich bekomme aber auch oft persönliche Mitteilungen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Warum scouten Sie nicht selbst Spieler und warten auf die Angebote von Agenten?

Ich scoute selbst. Allerdings muss ich zugegeben, dass das Scouting bei mir zu kurz kommt. Dies liegt aber daran, dass ich in Schwenningen auch einige andere Aufgaben habe. Ich versuche, das zu ändern.

Reicht die Qualität der Mannschaft überhaupt aus, um in der Deutschen Eishockey-Liga mitzuhalten?

Ich bin überzeugt von der Qualität der Mannschaft und die Spieler haben es auch nicht verdient, dass ihr die DEL-Tauglichkeit abgesprochen wird. Jeder gibt auf dem Eis alles und die tägliche Arbeit wird sich auszahlen. Ich sehe das Ganze nicht so schwarz. Ich glaube fest an die Mannschaft und sie wird es auch zeigen.

Was ist noch Ihr Saisonziel und die Motivation? Für Platz zehn wird es ja wohl nicht mehr reichen.

Wir haben noch viele Spiele vor uns. Wir dürfen jetzt nicht ans Saisonende denken, sondern von Spiel zu Spiel.

Fragen an Simon Danner

Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Es ist beschissen. Aber gerade jetzt müssen wir zusammenhalten. Wenn es schlecht läuft, ist es immer einfach draufzuhauen oder „Rumrich raus“ zu rufen. Es ist ja nicht der Manager der spielt. Trotz allem halten wir als Mannschaft zusammen.

Sind es nicht vor allem die deutschen Spieler, die Schwenningen so viel Geld kosten?

Diejenigen deutschen Spieler, die viel Geld verdienen, spielen bei den großen DEL-Klubs. Wer meint, dass wir in Schwenningen überbezahlt sind, liegt komplett falsch.

Wie groß ist die Motivation noch bei der Mannschaft?

Jeder von uns reißt sich jeden Tag im Training den Arsch auf. Auch wir sind sauer auf uns. Auch wir wollen, dass unsere zahlreichen Fans wieder lachen und mit der Mannschaft jubeln können. Ich schlafe zurzeit sehr schlecht und ich würde sehr, sehr gerne wieder besser schlafen.

Reicht die Qualität des Schwenninger Kaders für die DEL? Sollten sich die Gesellschaft nicht die 100.000 Euro für einen neuen Spieler sparen?

Ich fühle mich schlecht, wenn ich höre, dass unsere Mannschaft nicht DEL-tauglich wäre. Das ist wie ein Schlag in die Magengrube und ich bin froh, dass kein anderer Spieler beim Fan-Talk dabei ist. Außerdem weiß ich gar nicht, ob es bei uns überhaupt einen Spieler gibt, der 100.000 Euro verdient.

