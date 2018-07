von Christof Kaltenbach und Dietmar Zschäbitz

Fußball: Joachim Löw hat sich entschieden. Der Weltmeister-Trainer von 2014 bleibt trotz des blamablen Ausscheidens 2018 weiterhin Bundestrainer. Der SÜDKURIER hat bei Fußball-Experten aus der Region nachgefragt, was sie von der Entscheidung halten:

Kuno Kayan (Vorsitzender Fußball-Bezirk Schwarzwald): „Ich hätte mir einen neuen Bundestrainer gewünscht. Ein neuer Mann hätte mit anderen Spielern und einem anderen Spielsystem einen Neuanfang machen können. Löw wird sich nicht großartig umstellen und auch an einem Großteil der etablierten Spieler festhalten. Sein Spielsystem ist überholt. Es muss zielstrebiger werden. Ich bin überzeugt, dass man einen guten Kandidaten für den Bundestrainer-Posten gefunden hätte.“

Reiner Scheu (Fußball-Lehrer aus Villingen und langjähriger Trainer des FC Bad Dürrheim): „Trotz des blamablen Ausscheidens finde ich es gut, dass Joachim Löw weitermacht. Er hatte jahrelang Erfolg. Ich bin überzeugt, er wird nach dem Misserfolg in Russland alles daran setzen, dass es mit der Nationalmannschaft wieder aufwärts geht. Das wird allerdings nicht leicht, denn Löw muss sich von alten Zöpfen trennen, sprich einige Weltmeister von 2014 aussortieren.“

Richard Dittrich (Trainer SV Nußbach): „Es ist gut, dass Löw weitermacht. Allerdings braucht er jetzt schnell Ergebnisse, sonst werden weitere Stimmen gegen ihn laut, die es ihm fast unmöglich machen, weiterzuarbeiten. Für Löw spricht seine sachliche Art, mit der der Neuaufbau klappen kann. Keine Perspektive beim DFB sehe ich dagegen für Oliver Bierhoff, den Manager der Nationalmannschaft. Er sollte gehen. Zwischen Bierhoff und Löw muss es wohl größere Diskrepanzen gegeben haben.“

Uwe Müller (Trainer FC Bräunlingen): „Ich glaube, es ist keine gute Entscheidung. Löw hätte schon auf dem Höhepunkt, dem Weltmeistertitel 2014, aufhören müssen. Seitdem ging es stetig nach unten. Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Nationalmannschaft nur ein Spielsystem hat. Da sind andere Nationen weiter. Wir spielen noch immer wie 2014, ohne jegliche Entwicklung. Jetzt wäre der Zeitpunkt für einen Neuanfang gewesen. Den hat Löw verpasst. Ich hätte gerne einen anderen Mann an der Spitze der Nationalmannschaft gesehen.“

Werner Bucher (Trainer FC Brigachtal): „Ich finde es gut, dass Löw weitermacht, zumal kein wirklicher Nachfolger in Sicht ist. So etwas wie bei der WM kann passieren. Löw weiß, welche Fehler ihm unterlaufen sind, dafür ist er zu ehrlich. Es gibt gute, junge Fußballer in Deutschland, mit denen der Bundestrainer einen Neuaufbau starten kann. Vor der WM wurde alles viel zu locker genommen. Joachim Löw ist für mich dennoch der Mann, mit dem es wieder aufwärts gehen kann.“

Günter Hirsch (Trainer des FC Fischbach): „Ich sehe die Entscheidung von Löw etwas kritisch und hätte für einen Neuanfang mit einem neuen Trainer plädiert. Löw hätte von sich aus die Konsequenzen ziehen und den Weg für einen Nachfolger freimachen müssen. Nun hoffe ich, dass er aus seinen Fehlern lernt und der Jugend eine Chance gibt.“

Benedikt Haibt(Kapitän FC 08 Villingen): „Ich hatte erwartet, dass Löw nach der schwachen Weltmeisterschaft aufhört und die Bahn frei macht für einen neuen Trainer. Jemanden mit neuen Ansätzen. Ich bin nun gespannt, ob es in der Nationalmannschaft wesentliche Änderungen geben wird und einige Spieler, die in Russland dabei waren, nicht mehr nominiert werden.“

