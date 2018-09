von SK

Fußball-Oberliga: So gut wie er spielt, ist es kaum zu glauben, dass der Mann am 23. Dezember 46 Jahre alt wird. Auch am vergangenen Samstag in Reutlingen zeigte Christian Mendes zwischen den Pfosten des FC 08 Villingen wieder eine starke Leistung und hielt beim 1:1-Unentschieden kurz vor Schluss mit einer sensationellen Parade den Punkt fest.

Als der Reutlinger Raphael Schneider aus drei Metern aufs Tor köpfte, parierten Sie den Ball mit einem Reflex. Wie haben Sie das gemacht?

Als der Ball lang in den Strafraum kam, habe ich vom kurzen Pfosten eine Bewegung Richtung Mitte gemacht. Dann habe ich mich entschieden, stehen zu bleiben und dem Spieler die kurze Ecke sozusagen angeboten. Darauf hatte ich spekuliert und er ist prompt darauf reingefallen.

Kann ein Torhüter so etwas trainieren?

Von zehn solchen Kopfbällen halte ich etwa neun. Es ist auch etwas Glück dabei, aber auch eine Menge Erfahrung.

Sie werden im Dezember 46 Jahre alt. Wie halten Sie sich fit?

Ich trainiere regelmäßig, damit mein Körper keinen Stillstand hat. Ich bin dreimal pro Woche in Villingen und zuhause in der Umgebung von Lustenau außerdem bei zwei Vereinen als Torwart-Trainer tätig. Aber ich baue auch Erholungsphasen ein. Das ist eine gute Mischung.

Wie lange spielen Sie noch Fußball?

Noch zwei, drei Jahre dürften kein Problem für mich sein.

Werden Sie beim FC 08 Villingen Ihre Karriere beenden?

Das hängt vom Verein ab. Wenn die Villinger sagen, dass sie weiter mit mir zusammenarbeiten wollen, ist es gut möglich, dass ich dort meine Karriere beende. Wenn sie sich für einen jüngeren Torhüter entscheiden, suche ich mir einen anderen Verein.

