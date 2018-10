von Wolf-Wilhelm Adam

Exakt 50 Jahre ist es her, dass Horst Rascher für Deutschland bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko im Viertelfinale boxte. Er verlor den Kampf gegen seinen Kontrahenten aus Korea nur knapp. Dem damals 28-Jährigen war der junge Asiate einfach zu schnell. Dennoch war die Karriere des heute 79-jährigen, der 1966 nach Villingen kam und inzwischen in Bad Dürrheim wohnt, gespickt von vielen Erfolgen. Deshalb verliehen ihm seinerzeit viele Fans den Titel „bester Boxer der Nachkriegsgeschichte“.

Horst Rascher lächelt, wenn er seine Lebensgeschichte erzählt. „Ich hatte damals meiner Frau Roswitha versprochen, eine Medaille mit nach Hause zu bringen. Leider klappte das nicht.“ Auch acht Jahre zuvor war es ihm bei den Olympischen Spielen in Rom nicht vergönnt, Edelmetall mit nach Ulm zum SSV zu bringen, wo seine Karriere im Alter von zehn Jahren unter besonderen Bedingungen begann.

Rascher schwänzte damals die Schule und suchte nach Patronenhülsen, die er für vier Mark je Kilo verkaufen wollte. Beim Graben nach dem Altmetall stürzte eine Decke ein, was ihm Becken- und Oberschenkelbrüche bescherte. Sein damaliger Arzt riet den Eltern, der Junge solle Sport treiben, damit er nicht steif werde. Das Fußballspiel seines Vaters sagte ihm absolut nicht zu. Also gingen sie zum SSV Ulm und schauten sich die verschiedenen Sportarten an. Schließlich blieb er bei den Boxern hängen. Rascher wurde zu Beginn vom damaligen Trainer noch mit dem Fahrrad abgeholt, musste dann aber bald alleine mit dem „Drahtesel“ zum Training fahren. „Als Zehnjähriger hatte ich ganz schön Angst, nach Trainingsende allein nach Hause zu fahren. Denn das Training ging immer erst um acht Uhr abends los und durch die dunklen Straßen zu fahren, war absolut nicht meins“, erinnert sich Horst Rascher noch genau.

Ein Jahr später durfte er schon Schüler-Vorkämpfe vor bis zu 800 Zuschauern bestreiten. Mit zwölf absolvierte er die ersten Lehrgänge und mit 16 Jahren war Rascher Mitglied der württembergischen Juniorenmannschaft und bestritt Bundeslandkämpfe. Sein Ehrgeiz wuchs und mit 18 Jahren bezwang er den damaligen Deutschen Meister, Werner Bottner, in einem dieser Bundesländerkämpfe. Das bescherte Rascher die Teilnahme an der Europameisterschaft 1959 in Luzern, wo er den amtierenden Europameister und späteren Olympiasieger, den Russen Oleg Grigorjewitsch Grigorjew bezwang. „Mit Oleg bin ich heute noch im regen Austausch. Vor kurzem wurde er 80 Jahre alt, und ich habe ihm einen Geschenkkorb mit Schwarzwälder Schinken und Pralinen nach Moskau geschickt. Da wir beide die Sprache des anderen nicht sprechen, brauchen wir immer eine Art Dolmetscher. Aber es ist schön, nach so langer Zeit noch in Kontakt zu stehen“, sagt Horst Rascher.

Überhaupt sind dem ehemaligen Klasse-Boxer die Kameradschaft und das Miteinander besonders wichtig. Über viele Jahrzehnte hinweg traf er sich mit seinen Nationalmannschaftskollegen oder mit anderen Boxern aus der ganzen Welt. „So langsam sterben sie leider weg oder sind nicht mehr so reisefreudig“, erzählt Rascher. Aber mit einigen stehe er immer noch im regen Austausch.

Video: Wolf-Wilhelm Adam

Interessant ist auch, dass für Horst Rascher das Boxen nie im Vordergrund stand. Das Reisen war ihm immer der hauptsächliche Ansporn. Fremde Länder kennenzulernen und mit den Menschen dort in Kontakt zu kommen, begeisterte ihn während seiner 20 Jahre dauernden, aktiven Laufbahn. Allerdings musste er in dieser Zeit auch auf vieles verzichten. Nicht nur das Gewicht von 54 Kilo war für ihn eine enorme Herausforderung, sondern auch die Tatsache, dass er keinen Pfennig für seine Reisen um den Globus bekam. „Beim SSV Ulm gab es damals keinerlei finanzielle Unterstützung für uns Boxer“, erinnert sich der 79-jährige. Erst als er zum Villinger Rundfunkgerätehersteller SABA kam und dessen kaufmännischer Geschäftsführer, Hermann Brunner-Schwer, ihn in die Sportförderung der Firma aufnahm, hatte die finanzielle Ungewissheit ein Ende. „Ihm habe ich viel in meinem Leben zu verdanken“, so Horst Rascher. Er boxte etliche Jahre in der SABA-Staffel. „Alles war auf Werbung ausgelegt.“ Seine Boxhandschuhe mit dem SABA-Logo von der Europameisterschaft in Luzern besitzt er immer noch.

Nachdem das Villinger Unternehmen infolge diverser Übernahmen von der Bildfläche verschwand und Horst Rascher mit 54 Jahren seinen Job als Formengestalter los war, engagierte er sich noch einige Jahre in der mobilen Jugendarbeit in Villingen. Jürgen Roth, der kürzlich gewählte Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, war hier viele Jahre sein Chef.

Heute spielt das Thema Boxen für Horst Rascher keine Rolle mehr. „Ich schau mir nicht mal mehr Boxkämpfe im Fernsehen an.“ Doch das Gemeinschaftsgefühl, das ihn immer noch gemeinsam mit seinen Wanderfreunden begeistert, will er allen Jugendlichen von heute ans Herz legen. „Geht in einen Verein und treibt gemeinsam Sport. Das sind die besten Voraussetzungen, um Fairness, Respekt und Zusammenleben zu verinnerlichen“, sagt der 79-Jährige.

Zur Person Horst Rascher wurde am 11. März 1940 in Wien geboren. Er wuchs in Ulm auf und startete beim SSV Ulm seine Karriere als Boxer. Als 19-Jähriger holte sich Rascher in Luzern bei der Europameisterschaft der Amateure den Titel im Bantamgewicht. Bei seinen zwei Olympia-Starts in Rom und Mexiko verpasste er eine Medaille. 1966 zog der neunfache Deutsche Meister nach Villingen und boxte in der SABA-Staffel. Heute lebt Horst Rascher in Bad Dürrheim. (wmf)

