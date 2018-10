von SK

"Das war einfach grandios, ein Hammerspiel. Beide Torhüter waren sensationell. Obwohl es in keiner Statistik auftauchen wird, hat Dustin Strahlmeier in meinen Augen einen shutout erzielt. Wer 65 Minuten lang ohne Gegentor bleibt und erst im Penaltyschießen ein Mal bezwungen wird, verdient diese Auszeichnung. Zweikämpfe, Tempo, gute Spielzüge und Chancen: Das Spiel hatte alles, was Eishockey so attraktiv macht. Da war es leicht zu verschmerzen, dass bis zum Penaltyschießen keine Tore fielen. Vor der Schwenninger Mannschaft habe ich größten Respekt. Sie haben auch in dieser schwierigen Situation geackert, gekämpft und Charakter gezeigt. Das rechne ich den Jungs hoch an."

Und hier sind Hoppes Top Fünf:

Dustin Strahlmeier: "Eine sensationelle Leistung des Schwenninge Torhüters. Er hat in der regulären Spielzeit und in der Verlängerung kein Gegentor kassiert und seiner Mannschaft mit starken Paraden bis zum Schluss die Chance auf den Sieg erhalten. Strahlmeier war für mich der Garant für den Punktgewinn."

Mirko Sacher: "Erneut ein starker Auftritt des Verteidigers. Sacher hat seine Serie an überragenden Leistungen fortgesetzt, war läuferisch und technisch stark. Konnte in der Verlängerung auf dem Weg zu einem Tor nur durch ein Foul gestoppt werden."

Ville Korhonen: "Der finnische Stürmer ging in der Offensive weite Wege und strahlte auf dem Eis die nötige Ruhe aus. Bei Korhonen sieht man die gute Ausbildung und Qualität, die den Spieler auszeichnet."

Rihards Bukarts: "Der Stürmer spielte nach der dreiwöchigen Verletzungspause gegen seinen ehemaligen Klub sehr engagiert und hatte einige Torszenen. Bukarts nimmt ein gute Entwicklung. Er ist wie eine Tulpe, bei der es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie aufblüht."

Mirko Höfflin: "Ein klasse Spiel des Mittelstürmers der zweiten Reihe. Höfflin war in den Zweikämpfen hinter dem Tor stark und erarbeitete sich gute Chancen. Schade, dass er bei seinen Schüssen auch ein bisschen Pech hatte."

