von SK

Spielanalyse: Das Spiel offenbarte eklatante Unterschiede in der Passsicherheit beider Mannschaften. Die Zuspiele von Bremerhaven waren geprägt von hoher Geschwindigkeit und Präzision. So kombinierten sich die Fischtown Pinguins gefährlich vor das Schwenninger Tor. Die Wild Wings dagegen leisteten sich zu viele Fehlpässe. Auch im Powerplay wurde die Scheibe oft zu spät und nicht scharf genug gepasst. Deshalb schafften es die Schwenninger nicht, sich mehr Torchancen herauszuspielen. Kampf und Einsatz stimmten, aber was die Pässe betrifft, hatten die Neckarstädter ein klares Qualitätsproblem. Die Unsicherheit an der Scheibe war förmlich mit Händen zu greifen.

Und hier sind Hoppes Top Fünf

Simon Danner: Diesmal ging der Kapitän voran und hielt seine Mannschaft mit zwei Toren bis zum Schluss im Spiel. Danner gab nie auf, kämpfte um jeden Puck und wurde für seinen enormen Einsatz endlich mal belohnt.

Simon Danner | Bild: Feißt, Werner

IstvánBartalis: Der ungarische Stürmer erwies sich mit der Scheibe als unermüdlicher Antreiber und drang immer wieder ins gegnerische Abwehrdrittel ein. Allerdings war Bartalis oft auf sich allein gestellt.

Istvan Bartalis | Bild: Feißt, Werner

Mirko Sacher: Der Verteidiger schaltete sich des Öfteren ins Schwenninger Offensivspiel ein und war von hinten heraus die treibende Kraft. Allerdings hätte Sacher mehr von seinem enormen Schlagschuss Gebrauch machen müssen.

Mirko Sacher | Bild: Feißt, Werner

Rihards Bukarts: Der Stürmer ließ auch gegen Bremerhaven sein Talent aufblitzen, hatte aber mit einem Pfostenschuss Pech. Allerdings war Bukarts zu wenig in das System integriert und so immer wieder zu Einzelaktionen gezwungen.

Rihards Bukarts | Bild: Feißt, Werner

Zuschauer: Knapp 2600 Zuschauer sind für ein DEL-Spiel zwar nicht viel, aber angesichts des herrlichen Wetters und der Niederlagenserie immer noch ganz gut. Die Schwenninger Fans haben nach dem ersten Drittel zwar vereinzelt gepfiffen, die Mannschaft aber bis zum Schluss energisch angefeuert und mitgefiebert.

Bild: Roger Müller

