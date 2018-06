von SK

Es sollte nicht sein: So sehr sich die Hochemminger Schlachtenbummler beim Rückspiel in Denkingen auch ins Zeug legten, schafften es die Fußballer des FC Hochemmingen nicht, ihren Traum vom Aufstieg in die Fußball-Landesliga zu verwirklichen. Eine Woche nach dem knappen 1:0-Sieg im Heimspiel verloren die Schwarzwälder das Rückspiel in Denkingen mit 0:3 Toren. Dennoch war die Aufstiegs-Relegation sowohl für die Mannschaft als auch für die Hochemminger Fans ein tolles Erlebnis. Bild: Bartler

