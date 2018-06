von Christof Kaltenbach und Jawin Schell

Fußball, Aufstiegsrunde zur Landesliga: SV Denkingen – FC Hochemmingen (Sonntag, 15 Uhr – Hinspiel: 0:1) – Die Voraussetzungen für ein besonderes Spiel am Sonntag sind bestens: Die Kulisse dürfte hervorragend sein, die beiden Teams lieferten sich im Hinspiel ein Duell auf Augenhöhe, Hochemmingen hat einen knappen Vorsprung und die Denkinger Heimvorteil.

Hochemmingens Trainer Mario Maus fährt voller Vorfreude in den Linzgau, ist sich aber auch sicher, dass auf seine Mannschaft ein hartes Stück Arbeit erwartet: „Ich sehe die Chancen weiterhin bei 50:50. Wir werden läuferisch enorm gefordert. Meine Mannschaft war vor dem Hinspiel nicht gewohnt, dass sie weniger Ballbesitz als der Gegner hat. Mit dieser Erfahrung fahren wir nach Denkingen.“

Für Maus hat der Gegner bereits Landesliga-Niveau. Er betont allerdings auch, „dass wir den Aufstieg schaffen können, wenn jeder Einzelne seine Aufgabe erfüllt.“ Obwohl den Hochemmingern ein Unentschieden oder eventuell sogar eine knappe Niederlage reichen würde, will der Trainer auf keinen Fall auf Ergebnis spielen: „Wir wollen auch das Rückspiel gewinnen. Mit dieser Einstellung werden wir von Beginn an auftreten“. Maus ist überzeugt, „dass wir mit unserer Offensive immer für ein Tor gut sind“.

Die Hochemminger sind ohne personelle Sorgen. Maus: „Wir sind komplett.“ Zudem dürfen sich die Schwarzwälder auf große Unterstützung ihrer Fans freuen. Zwei große Busse sind bereits ausgebucht. Zudem werden sicherlich einige Anhänger in PKWs zum Rückspiel reisen.

Auch Denkingens Trainer Helmut Wunderlich geht optimistisch ins Rückspiel: „Es ist alles noch zu reparieren.“ Wunderlich glaubt weiterhin an die eigene Chance. Er rät seinem Team jedoch, sich im Rückspiel (Sonntag, 15 Uhr) nicht zu sehr auf den Heimvorteil zu verlassen: „Nur die eigene Kulisse wird nicht reichen, um es zu schaffen.“

Wunderlich war beim Hinspiel vor allem mit der Durchschlagskraft vor dem Hochemminger Tor nicht zufrieden: „Vorne müssen wir präziser sein“, sagt der Coach der Linzgauer. Mit der Art und Weise, wie sich seine Elf präsentierte, war er allerdings einverstanden: „Wir haben nicht schlecht gespielt. Gerade in der zweiten Halbzeit war es sogar recht gut. Wir haben den Ball und Gegner kontrolliert.“

Von der Stärke und Ausrichtung der Hochemminger war Wunderlich im Hinspiel nicht überrascht. „Ich habe von Beginn an gesagt, dass das ein wirklich guter Gegner ist.“ Der SVD-Trainer glaubt, dass die Erkenntnisse aus dem Hinspiel ihm und seiner Mannschaft weiterhelfen werden. „Die Spieler haben gemerkt, dass wir zu unseren Torchancen kommen und die spielbestimmende Mannschaft waren. Der Glaube an den Aufstieg ist da.“ Für Wunderlich ist allerdings klar: „Wir dürfen nicht wieder so früh in Rückstand geraten, denn das Konterspiel kommt Hochemmingen entgegen.“

Relegationsregel Am Wochenende fallen die letzten Entscheidungen um Auf- und Abstieg mit Schwarzwälder Beteiligung. Dabei gibt es in den Relegation-Partien mit Hin- und Rückspiel folgende Regeln: Haben beide Teams nach Spielende die gleiche Tordifferenz, zählen zunächst die erzielten Auswärtstore. Sind die zwei Mannschaften auch hier gleichauf, kommt es zu einer Verlängerung (2 x 15 Minuten). Fällt in der Verlängerung keine Entscheidung, folgt ein Elfmeterschießen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein