von SK

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC Schonach 0:2 (0:2). Dass die Partie zwischen Markdorf und Schonach kein fußballerischer Leckerbissen werden würde, war schon vor dem Anpfiff klar. Für beide zählten nur die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Zudem leiden beide Teams derzeit massiv unter Personalmangel. Umso wichtiger war für die Schonacher, dass sie die Punkte einkassierten und nun wieder etwas entspannter in die kommenden Partien gehen können.

So hielt sich das Niveau der Partie in Grenzen. Wenige Torszenen kreierten die beiden Kontrahenten, die besseren hatten die Schonacher. Bei beiden Treffern profitierten die Schwarzwälder von krassen Markdorfer Fehlern. Schonach nahm den Gastgebern den Ball ab und traf bereits in Halbzeit eins durch Magnus Hettich und Jonas Schneider zum späteren Erfolg.

Nach dem Seitenwechsel verteidigte Schonach den Vorsprung gegen einen Gastgeber, der zwar noch einmal alles versuchte, aber dabei auf das nicht taugliche Mittel der langen Bällen setzte. So kam die Schonacher Defensive nicht in Gefahr. Allenfalls drei halbe Chancen gelangen dem gastgebenden Tabellenletzten. So bleibt festzuhalten, dass beide Teams zwar alles versuchten, doch wenig Klasse zu sehen war. Die Schonacher wird es nicht stören, denn sie haben die Punkte. Bei Markdorf fehlte die Durchschlagskraft. So ist der Schonacher Sieg aufgrund der besseren Möglichkeiten verdient, wie auch die Gastgeber zugaben, wenngleich er vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Schonach ist nun sogar Spitzenreiter in der Auswärtstabelle. Tore: 0:1 (12.) Hettich, 0:2 (42.) Schneider; SR: Guth.

FC Schonach: Tiel, Griesbeck, Ketterer, Weiß, Klasic, Dold, Schneider (86. Szymczak), Kljajic, Hettich (90.+1 Disch), Pfau (73. Wisser), Frey.

