von Riger Müller

Reitsport: Nach dem gelungenen Auftakt am Donnerstag, ging es am Freitag beim Fest der Pferde auf den Immenhöfen mit rassigem Springsport weiter. Unter anderem stand die zweite CSI2** Prüfung auf dem Programm. Der prestigeträchtige Preis des Quellenlandkreises Schwarzwald Baar. Diesen sicherte sich Helmut Schönstetter (Pferdefreunde Engelhör) auf Argentina.

Ausgetragen wurde der mit 10000 Euro dotierte Preis des Quellenlandkreises als internationale Gruppenspringprüfung CSI2** mit Siegerrunde. Das bedeutet, dass nur die 30 Besten, die am frühen Nachmittag in einen Normalumlauf gingen, sich für die Siegerrunde qualifizierten. Diese Siegerrunde wurde am Freitagabend vor großer und stimmungsvoller Kulisse ausgetragen. Die mit vielen Schwierigkeiten ausgestattete Prüfung verlangte Ross und Reiter einiges ab.

Die Veranstalter teilten die Teilnehmer der Siegerrunde in zehn Gruppen zu je drei Reiter ein. Der jeweils beste Reiter einer Gruppe qualifizierte sich für die abschließende Siegerrunde. Und da war Helmut Schönstetter von den Pferdefreunden Engelhör auf Argentina nicht zu bezwingen. ihm gelang der schnellste Nullfehlerritt. Der Sieger verwies die bis dahin führende Jörne Sprehe auf Luna vom RC Herzogenaurach und den Schweizer Daniel Etter mit Fly High auf die Plätze.

Ebenfalls am Start waren die U25 Reiter, die sich auf den Immenhöfen erstmalig international messen. Der Sieg ging an Benjamin Kuhn und Atomic Sun vom PS Team Bubenhofertal.

Am heutigen Samstagmorgen geht es in die zweite Qualifikation. Die Besten reiten am Sonntag vor dem Großen Preis ihr Finale. Am Samstag beginnen die einzelnen Springen 7.45 Uhr. Die letzte Prüfung ist für 21.45 Uhr angesetzt. Dazwischen gibt es ab 20.15 Uhr eine Fohlenauktion des süddeutschen Pferdezuchtverbandes. Am Sonntag geht es in die Finalprüfungen der einzelnen ausgerittenen Touren. Gegen 15.15 Uhr steht der Höhepunkt des viertägigen Spektakels an: Der Große Preis der Immenhöfe.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein