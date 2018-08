von SK

Handball: (sle) Dreimal die Woche bittet derzeit St. Georgens Trainer Jürgen Herr seine Spieler zum Training. Seit Mitte Juni befinden sich die Handballer aus der Bergstadt bereits in der Vorbereitung auf die kommende Landesliga-Saison, die am 15 .September mit dem Heimspiel gegen die HG Mühlheim/Neuenburg beginnt.

Während in den ersten Vorbereitungswochen noch viel an der Athletik und handballerischen Grundlagen gearbeitet wurde, wird es nun zunehmend taktischer. Zudem stehen auch einige Testspiele auf dem Programm.

Die Abwehrarbeit war für einer der Schwerpunkte der Vorbereitung. Hier ging es vor allem darum unterschiedliche Systeme einzustudieren, um kommende Saison variabler verteidigen zu können. „Wir haben sehr unterschiedliche Spielertypen in unserem Kader. So können wir in verschiedenen Formationen die Stärken der jeweiligen Spieler besser nutzen. Zusätzlich werden wir für den Gegner schwerer berechenbar“, sagt der B-Lizenzinhaber.

Keine guten Nachrichten gibt es unterdessen aus dem Spielerkader. Peter Assfalg könnte den „Jungs vom Roßberg“ studienbedingt, nur noch sporadisch zur Verfügung stehen können. Jan Linhard plagen seit dem Testspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten erneut Knieprobleme. Der verletzte Lukas Holzmann könnte eventuell für die gesamte Hinrunde ausfallen. Torhüter Jannik Kaltenbach wird aufgrund eines Auslandsaufenthalts erst wieder im neuen Jahr zur Verfügung stehen. Somit droht dem TVS gleich zu Saisonbeginn eine relativ dünne Personaldecke. In den kommenden Testspielen soll sich die Mannschaft auf die anstehenden Herausforderungen einstellen. Mit der SG Hornberg/Lauterbach/Triberg und der SG Schramberg trifft St. Georgen auf zwei Top-Mannschaften aus der Bezirksliga.

Veränderungen gab es im Trainerteam. Während Gregor Kaltenbach sich seit Beginn der Vorbereitung um das Torwarttraining kümmert, wird Jonas Herrmann das Amt des Co-Trainers übernehmen. Der Routinier, der weiterhin auch als Spieler fungieren wird, geht mit dem TVS in seine 18. Saison. Sowohl Trainer Herr als auch die jungen Spieler werden von seiner Erfahrung profitieren können.

Testspiel: 25. August, 16.30 Uhr: SG Hornberg/L./T. (A) 1. September, 17 Uhr: SG Schramberg (H) 7. September, 20 Uhr: SG Schramberg (A) 8. September, 17 Uhr SG Hornberg/L./T. (H)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein