Ringen: Zwei Siege und eine Niederlage liegen hinter dem höherklassigen Ringerteams aus dem Schwarzwald. Während die Mannschaften aus Furtwangen und Triberg jubeln dürften, ging der KSV Tennenbronn leer aus. Für Enttäuschung sorgte dies allerdings nicht im Lager des Regionalligisten.

Regionalliga Baden-Württemberg

Derby-Zeit: Eine deftige 10:22-Schlappe kassierten der KSV Tennenbronn bei der KG Reilingen-Hockenheim. Doch die ohnehin erwartete Niederlage ist bei jedem Einzelnen „bereits abgehakt“ wie Trainer Matthias Brenn bestätigt. Kaum verwunderlich, denn der Blick ging schnell auf das bevorstehende Derby in zwei Tagen. Am Freitagabend (20.30 Uhr) gastieren die Tennenbronner beim AV Sulgen. Es ist eines der absoluten Highlights in der Regionalliga-Saison. „Ein echtes Stadtderby. Da geht es auch um die Vormachtstellung in Schramberg“, sagt Matthias Brenn mit einem Schmunzeln. Der KSV-Trainer geht davon aus, dass die große Tennenbronner Fan-Gemeinde die Mannschaft begleiten wird. Lange ist die Fahrt nach Sulgen ohnehin nicht.

Oberliga Südbaden

Hin und Her: Zuversicht, Skepsis, Zuversicht – so in etwa war die Gefühlslage bei Tobias Haaga, dem Trainer des KSK Furtwangen, am Samstag. Haaga und sein Team führen optimistisch im Elsass zum Kampf gegen Olympia Schiltigheim II. Als die Aufstellung des Gegners bekannt wurde, erhielten die Bregtäler einen kräftigen Dämpfer, da ihre taktischen Umstellungen verpufften. „Zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht gedacht, dass es zum Sieg reichen wird und war auch verärgert, dass wir umgestellt haben“, blickt Haaga zurück. Doch spätestens nach dem achten der zehn Einzelduelle kam die Zuversicht wieder zurück. Die Furtwanger gewannen doch noch deutlich mit 23:14 und das Hin und Her hatte ein Ende.

Matchwinner: Angesprochen auf den Matchwinner in Schiltigheim, Kevin Reuschling, meinte Haaga: „Man darf ihn erst abschreiben, wenn der Kampf endgültig vorbei ist.“ Reuschling demonstrierte dies am Samstag eindrucksvoll. Zunächst wurde er von Ilman Saritov „auseinander genommen“. Als Saritov zu den letzten zwei Punkten für einen Überlegenheitssieg ansetzte, kam der große Auftritt von Reuschling. Blitzschnell konterte er die Aktion seines Gegners und legte ihn auf die Schultern.

Verbandsliga Südbaden

Heiratsantrag: Für eine doppelte Premiere sorgte Coskun Efe beim Triberger 18:16-Heimerfolg am Samstag gegen Gresgen. Der Schwergewichtler stand erstmals für den SVT auf der Matte. Während ein klarer Sieg von Efe erwartet wurde, sorgte Premiere Nummer zwei für Verblüffung in der Triberger Sporthalle. Der 28-Jährige machte seiner Lebensgefährtin direkt nach dem Kampf auf der Matte via Mikrofon einen Heiratsantrag. Dies sorgte nach dem Kampf mindestens genauso für Gesprächsstoff wie der erste Triberger Saisonsieg. Der Junioren-Vizeweltmeister von 2010 hinterließ bereits beim ersten Auftritt im Triberger Dress einen bleibenden Eindruck. „So etwas hatten wir noch nie“, meinte Mike Pfaff, der Vorsitzende, mit einem Lachen.

