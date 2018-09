von SK

Eishockey: Das dritte DEL-Heimspiel der Wild Wings wurde verlegt. Die Partie gegen die Augsburger Panther war für Dienstag, 25. September, geplant. Neuer Termin ist Sonntag, 30. September (16.30 Uhr). Nachdem die für Ende September geplante Veranstaltung (Oktoberfest) in der Schwenninger Helios-Arena nicht stattfindet, konnten die Wild Wings die Partie verlegen.

Die Wild Wings teilten in einer Pressemitteilung mit: „Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch an der jeweiligen Vorverkaufsstelle bis einschließlich Dienstag, 11. September, zurückgegeben werden. Alle Käufer von Onlinetickets sollen sich an die Tickethotline des Ticketanbieters Reservix (Telefon 0761/88 78 811) wenden.“

