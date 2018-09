von SK

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – VfR Stockach 1:5 (0:3) – In der Anfangsphase drängte Stockach darauf, so schnell wie möglich den Führungstreffer zu erzielen. Der Gast agierte im Mittelfeld wacher und spielte schnelle Bälle auf die Außenpositionen. Nach acht Minuten führte ein Fehlpass der Geisinger in der Zentrale zu einem schnellen Gegenzug der Gäste. Hablani setzte sich auf der Außenbahn durch und schlug eine Flanke an den Fünfmeterraum. Es verpassten alle Spieler samt Torhüter den Ball. Geisingens Degenkolb bekam den Ball an den Fuß, von wo er im Tor landete – 0:1.

Die Heimmannschaft kam nach dem Rückstand besser ins Spiel und hatte nun auch einige Offensivaktionen. Die beste war ein Zuspiel von Federle auf Arceri, der am Fünfereck frei zum Schuss kam. Doch Gästetorhüter Wind konnte gerade noch zur Ecke klären. In der 28. Minute vollendeten die Stockacher einen Konter zum 0:2. Hablani setzte sich bis zur Grundlinie durch und legte auf den mitgelaufenen Henkel ab. Der schob den Ball unhaltbar ins untere rechte Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff schoss Ari aus guter Position Richtung Tor. Geisingens Torhüter Faye wehrte den Ball ab in Richtung des Stockachers Xani, der die Chance zum 0:3 nutzte.

Nach der Halbzeit kam Geisingen wieder besser aus der Kabine. Federle konnte sich in der 50. Minute auf der rechten Seite gegen Ullrich durchsetzen und schlug eine Flanke auf den langen Pfosten, wo Herfort per Direktabnahme den Ball auf das Tor bekam. Wind kam jedoch gerade noch mit der Fußspitze dran. Kurz darauf spielte Zubcic einen Ball an den Strafraum auf Federle. Dieser setzte sich gut gegen drei Stockacher durch und stand frei vor Wind. Uneigennützig legt Federle auf Arceri ab, der aber im Abseits stand.

Dies war für Stockach das Signal, den Hebel wieder umzulegen und mit frischen Leuten neuen Wind hereinzubringen. In der 86. Minute kam Hablani frei zum Schuss. Der Ball knallte gegen die Latte, der Abpraller ging dem Stockacher Löffler an den Fuß und von dort ins Tor 0:4. Eine Minute später kam Geisingen noch zum Ehrentreffer durch Arceri. Einen Ball durch die Mitte schickte Arceri alleine auf die Reise gegen Wind. Vor dem Tor verwandelte er eiskalt zum 1:4. In der Nachspielzeit kam Stockach noch zu einem Elfmeter, den Henkel sicher zum 1:5 verwandelte.

Tore: 0:1 (2./ET) Degenkolb, 0:2 (28.) Henkel, 0:3 (44.) Xani, 0:4 (86.) Löffler, 1:4 (87.) Arceri, 1:5 (90.+3) Henkel; SR: Maier (Bühl); ZS: 250.

SV Geisingen: Faye, Degenkold (60. Othmer), Begit (88. Bausch), Ochs (62. Sulejmani), Amann, Federle, Zubcic, Herfort (73. Indlekofer), Verep, Sabuncuo, Arceri.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein