von SK

Handball: TV St.Georgen – HBW Balingen-Weilstetten (Samstag, 18 Uhr) -(sle) Für die Handballer aus der Bergstadt steht am Samstag ein besonderes Highlight auf dem Programm. Vor heimischer Kulisse treffen die „Jungs vom Roßberg auf den HBW Balingen-Weilstetten“. In diesem Spiel messen sich die Schützlinge von TVS-Trainer Jürgen Herr mit einer Top-Mannschaft der 2.Bundesliga. Zur Entstehung dieses ungleichen Duells meinte Abteilungsleiter Matthias Flaig: „Balingen hat bei uns angefragt ob wir uns vorstellen könnten, ein Trainingsspiel auszurichten, ähnlich wie es 2013 zwischen den Kadetten Schaffhausen und dem HBW stattfand. Ein solches Spiel mit Zusatztribünen und allem drumherum wäre für uns finanziell und personell aber kaum zu stemmen. Auf unsere Frage, ob die Balinger gegen unser Landesliga-Team spielen würden, hat der Zweitligist zugesagt.“

Die Balinger spielten von 2006 bis 2017 in der Bundesliga. Nach dem Abstieg tat sich der HBW zunächst auch in der zweithöchsten deutschen Spielklasse schwer. Im Oktober vergangenen Jahres musste der isländische Trainer Runar Sygtrigsson gehen. Es übernahm der ehemalige Bundesliga-Kreisläufer der Balinger, Jens Bürkle, der zuletzt den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf trainiert hatte. Dennoch erlebte Balingen-Weilstetten eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen und landete am Ende hinter den Erwartungen auf dem fünften Tabellenplatz.

Prominentester Spieler des Zweitligisten ist der Europameister von 2014, Martin Strobel. Weiter verfügt der HBW mit Tomasz Mrkva (Tschechien) und Romas Kirveliavicius (Österreich) über weitere Nationalspieler. Dennoch setzt der Verein auch konsequent auf die Ausbildung von Talenten für den Profibereich. Die ehemaligen Junioren-Nationalspieler Tim Nothdurft, Jannik Hausmann, Jona Schoch und Top-Torschütze Gregor Thomann sind hier nur einige Beispiele.

Trotz des ungleichen Duells nimmt St. Georgens Trainer Jürgen Herr die Partie sehr ernst: „Wir sind uns der klaren Außenseiterrolle natürlich bewusst. Dennoch gehen wir diese Aufgabe mit einer positiven und ehrgeizigen Einstellung an. Wir wollen uns nicht verstecken und von den Profis möglichst viel lernen. Solche Erfahrungswerte können später sehr wertvoll sein.“

Fehlen wird bei den Bergstädtern lediglich Lukas Holzmann. Er musste sich am vergangenen Montag einer Handgelenksarthroskopie unterziehen. Die anderen Spieler, auch diejenigen, die in der vergangenen Runde aufgrund von Verletzungen pausieren mussten, sind allesamt im Kader.

Im Vorspiel der Partie trifft um 15.45 Uhr die B-Jugend der JSG Schramberg/St.Georgen, die in der kommenden Saison als einziges männliches Team aus dem Schwarzwald in der Südbadenliga spielen wird, auf die JSG Balingen-Weilstetten. Die Gäste aus der schwäbischen Talentschmiede werden mit einer etwas verjüngten Mannschaft antreten. Dennoch können sich die Zuschauer auf eine interessante Partie freuen.

Der TV St. Georgen bietet den gesamten Samstag ein umfangreiches Programm für seine Jugendspieler und deren Familien. Karten für die Partie en zwischen St. Georgen und der HBW Balingen gibt es nur an der Abendkasse.

