von SK

Fußball-Landesliga: FC Bad Dürrheim – SG Dettingen-Dingelsdorf 4:1 (2:1). (lh) Bad Dürrheim begann etwas druckvoller, ohne jedoch für große Gefahr zu sorgen. In Minute zehn ging es schnell nach vorne. German spielte einen langen Pass aus dem Mittelfeld auf den in der Spitze lauernden Kaiser, der seinem Gegenspieler die Hacken zeigte und Petersohn im Tor der Gäste mit einem Flachschuss keine Chance ließ.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Berg, etwas fahrlässig gedeckt, nahm ein Zuspiel von Büttner mit und lief auf das Tor zu. Kaiser, der mitgelaufen war, blockte mit starkem Einsatz den Schussversuch. Wenig später eine ähnliche Szene. Altinsoy brachte beim Abwehrversuch Degen im Strafraum zu Fall. Den Elfmeter verwandelte Birsner sicher zum 1:1.

Die Gäste wollten sofort nachlegen, aber Schaplewski fing einen schnellen Angriff ab. Sein über die linke Seite gespielter Pass erreichte Romeo, der auf und davon ging und German bediente. Mit einem Flachschuss aus spitzem Winkel ins lange Eck überwand German Torhüter Petersohn zum 2:1. Auch die nächste Möglichkeit gehörte Bad Dürrheim. Eingeleitet von Altinsoy zwang Hoch den Gästeschlussmann mit einem Direktschuss zu einer Glanzparade.

Nach der Pause hatte Scheideck den neuerlichen Ausgleich auf dem Fuß. Angespielt von Degen schoss er aus kurzer Distanz. Der aufmerksame Kaiser war in höchster Not zur Stelle und blockierte den Ball vor dem Überschreiten der Torlinie. Die letzte halbe Stunde dominierte wieder Dürrheim, wobei einige herausgespielte Chancen vergeben wurden. Zwölf Minuten vor dem Ende fiel die Vorentscheidung, wiederum durch German. Schaplewski fing einen Angriffsversuch der Gäste ab und legte für den in der Spitze lauernden German auf. Sein Flachschuss ins linke Eck war nicht zu halten. Wenig später setzte sich der eingewechselte Natschke auf der linken Seite durch und bediente German. Seinen Schuss wehrte Petersohn mit einem Reflex ab. Beim letzten Angriff der Partie kam Altinsoy im Strafraum zu Fall. Altinsoy selbst verwandelte sicher den Elfmeter zum 4:1-Endstand.

Der zufriedene Bad Dürrheimer Trainer Enrique Blanco war vor allem mit der Umsetzung seiner taktischen Maßnahmen über 90 Minuten sehr zufrieden. Auch die Chancenverwertung seines Teams sei diesmal sehr gut gewesen. Tore: 1:0 (10.) Kaiser, 1:1 (17.) Birsner, 2:1 (28.) German, 3:1 (78.) German, 4:1 (90.) Altinsoy, SR: Jonas Brombacher (Kandern), ZS: 90.

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Altinsoy, Schwer, Fischerkeller, Romeo (59. Natschke), German (85. Rönnefarth), Wetzig, Lenti, Kaiser (75. Berg), Hoch (62. Becker), Schaplewski.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein