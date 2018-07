von SK

Herr Seelig, wie fällt ihr Fazit der Schwarzwälder Fußball-Saison 2017/18 aus?

Es gab einige erfreuliche Dinge, aber auch Unerfreuliches.

Was hat Sie besonders gefreut?

Die Dialoge mit den Vereinen. Die Beteiligung war gut und die Gespräche waren konstruktiv. Einiges was zuvor unklar war, konnte geklärt werden. Es war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Die Vereine haben offensichtlich kapiert, wie dramatisch es im Bezirk aussieht, was die Zahl der Schiedsrichter betrifft.

Womit wir schon bei einem unerfreulichen Punkt wären: Wie groß ist der Schiedsrichter-Mangel im Bezirk?

Es gab zwar weniger Abmeldungen als im Vorjahr. Insgesamt ist die Zahl der aktiven Schiedsrichter im Bezirk jedoch zurückgegangen. Derzeit sind es 148. Es fehlen uns rund 80 aktive Schiedsrichter. Die Situation ist weiterhin ernst.

Positiv scheint dagegen das Verhalten bei den Spielern gegenüber dem 23. Mann. Es gab in der Saison 2017/18 bei den Aktiven einen Spielabbruch aufgrund einer Schiedsrichter-Bedrohung. Diese Zahl war in den vergangenen Jahren schon um einiges höher.

Ein solcher Spielabbruch ist immer noch einer zu viel. Aber die Entwicklung ist auf jeden Fall positiv. Auch hier wirkt sich aus, dass Schiedsrichter und Vereine mittlerweile sehr gut kommunizieren.

Wie sieht die Entwicklung der höherklassigen Schiedsrichter aus dem Bezirk Schwarzwald aus?

Sehr gut. Tobias Doering hält sich in der Regionalliga hervorragend und wurde Vierter von 27 Schiedsrichtern. Alle vier Schwarzwälder in der Verbandsliga konnten die Klasse halten. Sven Pacher hat knapp den Aufstieg in die Oberliga verpasst. Zudem hat Sasa Matosevic den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft. Für unseren kleinen Bezirk sind wir sehr gut aufgestellt.

Noemi Topf gehört zu den Schwarzwälder Schiedsrichtern in der Herren-Verbandsliga. Wie ist Ihre Perspektive in den Frauen-Ligen?

Noemi wird nächste Saison in der B-Mädchen Bundesliga pfeifen. In diesen Spielen kann sie sich für die 2. Frauen-Bundesliga qualifizieren. Ich bin zuversichtlich, dass sie es auch schaffen wird.

Wird es von Ihnen am Samstag in Kappel auch kritische Worte geben?

Die wird es sicherlich geben, denn es gibt einzelne Schiedsrichter, die sich zu sehr in den Mittelpunkt stellen. So etwas sollte es nicht geben.

Neun Jahre sind Sie mittlerweile Bezirks-Schiedsrichter-Obermann. Wieviel Spaß macht Ihnen das Amt aktuell?

Es gibt solche und solche Tage. Ich bin nach wie vor motiviert. Allerdings versuche ich demnächst, einen möglichen Nachfolger zu installieren.

Und was wünscht sich der Schwarzwälder Schiri-Obmann für die nächsten zwölf Monate?

Dass der Dialog mit den Vereinen noch weiter intensiviert wird und unsere höherklassigen Schiedsrichter noch weiter aufsteigen.

Jahreshauptversammlung In der Hochfirsthalle in Lenzkirch-Kappel findet am Samstag (ab 10.30 Uhr) die 99. Jahreshauptversammlung der Schwarzwälder Schiedsrichtervereinigung statt. Auf der Tagesordnung stehen neben Jahresberichten auch die Ehrungen verdienter Schiedsrichter. Außerdem erfolgt die Aufnahme der Anwärter aus dem Neulings-Lehrgang.

