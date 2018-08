von Maurice Sauter

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Hinterzarten – FC Löffingen II 1:1 (0:0). In einem ausgeglichenen Spiel passierte das Wesentliche in den letzten zehn Minuten. Zunächst traf Timo Braun für Hinterzarten, doch nur zwei Minuten später glich Sandro Herrmann wieder aus. Unterm Strich geht die Punkteteilung in Ordnung. Tore: 1:0 (81.) Braun, 1:1 (83.) Herrmann. Zuschauer: 120. Schiedsrichter: Valentin Brugger (Obersimonswald).

SSC Donaueschingen – FV Möhringen 2:0 (0:0). Der SSC bestimmte von Beginn an das Spiel, nutzte seine Chancen aber zunächst nicht. Mit einem Doppelschlag nach der Pause entschieden die Schellenberger die Partie. Zunächst traf Möhringen ins eigene Netz, dann köpfte Oguzhan Yildiz zum 2:0 ein. Tore: 1:0 (56.) ET, 2:0 (59.) Yildiz. Zuschauer: 140. Schiedsrichter: Dominik Wehrle (Friedenweiler).

TuS Bonndorf II – FC Lenzkirch 2:2 (2:1). Bonndorf kam gut in die Begegnung rein. Mitte der ersten Hälfte wurde es wild, als binnen sieben Minuten Bonndorf zunächst mit zwei Toren führte, ehe Lenzkirch den Anschluss herstellte. In Abschnitt zwei waren die Gäste am Drücker und kamen durch Luka Buric zum verdienten Ausgleich. Tore: 1:0 (24.) Christof Heinecke, 2:0 (27.) Timo Schwenninger, 2:1 (30.) Fabian Gamp, 2:2 (65.) Buric. ZS: 80. SR: Heiko Werner (Untermettingen).

SV Grafenhausen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:1 (0:1). Mit einer traumhaften Volleyabnahme brachte Manuel Martin die SG nach neun Minuten in Führung. In Hälfte eins waren die Gäste, in Hälfte zwei die Gastgeber die bessere Mannschaft. Allerdings ging Grafenhausen mit seinen Chancen zu leichtfertig um. Tore: 0:1 (9.) Martin. ZS: 150. Schiedsrichter: Peter Becker (Hinterzarten).

SV Aasen – SV Gündelwangen 1:4 (1:2). Gündelwangen war den Hausherren in allen Belangen überlegen und gewann verdient. Kevin Lücke traf schon nach sieben Minuten, Aasen kam wenig später durch Patrick Stolz zum Ausgleich. Kurz vor und nach der Pause entschied der Gast aber die Partie mit drei Toren in kurzen Abständen. Tore: 0:1 (7.) Lücke, 1:1 (18.) Stolz, 1:2 (43.) Yakup Sevimli, 1:3 (48.) Cezar Duduta, 1:4 (60.) Timo Güdi. ZS: 120.

SV Öfingen – SV Eisenbach 4:2 (4:0). Klare Sache in Öfingen: Zur Pause war die Partie angesichts des 4:0-Zwischenstandes bereits entschieden. Eisenbach betrieb in Hälfte zwei Ergebniskosmetik, nachdem Öfingen einen Gang zurückgeschaltet hatte. Tore: 1:0 (24.) Fabian Ott, 2:0 (28.) Dominik Wölfle, 3:0 (30.) Markus Wenzler, 4:0 (38.) Sascha Wenzler, 4:1 (52.) Felix Zipfel, 4:2 (70.) Erik Sühling. ZS: 100. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

SG Kirchen-Hausen – FC Pfohren 4:2 (3:0). In einer abwechslungsreichen Partie behielt der Aufsteiger Kirchen-Hausen die drei Punkte letztlich verdient. Yannic Thoma stellte bereits nach sechs Minuten die Weichen auf Heimsieg. Pfohren kam zwar in Hälfte zwei durch Fabian Reichmann und Julian Sumser noch einmal heran. Andy Krukenberg entschied jedoch mit dem 4:2 per Konter die Partie endgültig. Tore: 1:0 (6.) Thoma, 2:0 (19.) Florian Rapp, 3:0 (30.) Julian Meßmer, 3:1 (60.) Reichmann, 3:2 (72.) Sumser, 4:2 (88.) Krukenberg. ZS: 120. SR: Marco Russo (Bermatingen).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein