von Roger Müller

Reitsport: (rom) Einen gelungenen Auftakt feierte am Freitag die 7. Auflage des großen Dressur-Turniers des RV Villingen im Friedengrund. Geritten wurde am ersten Turniertag bis zur Klasse M**. Allein da trugen sich bereits die ersten 20 Reiterpaare in die Starterliste ein. Nach zwei Stunden stand der Sieger fest: Birgit Kohlweiß (LRFV Weil der Stadt) war mit Rookie nicht zu schlagen. Sie verwies Juliane Scholl (RC Renningen) auf Darlingston sowie Iris Brennstihl vom PSV Gäufelden auf Damigo auf die Plätze.

Die Veranstaltung begann mit einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L. Hier sicherte sich Martina Honeck auf Denada (RSZ Hohenzollern) den Gewinn der Prüfung. Zweite wurde Felicitas Beck und Rimonod (RFSV Kirchzarten). Dritte wurde Margit Hagel mit Grandello. Sie sattelt für den RFV Zollernreute. Beste regionale Vertreter waren in der Prüfung Jörg Fezer und Barrymore vom PSZ Königsfeld auf Rang sechs. Platz acht belegte die für das RZ Frese reitende Kim Jana Stadler mit Quasi Pigalle. Sie ritt zudem mit Rang fünf in der vorangegangenen Dressurpferde Klasse A noch in die Platzierung. Wie schon in der Klasse L holte sich in der Dressurpferde A Martina Honeck auf Denada den Sieg. Es folgten auf den Plätzen zwei und drei Tanja Gerber auf Vitrov (RV Schopfheim) sowie Elisabeth Eich mit Forlan vom RV Hüttental.

Am heutigen Samstag geht es ab 8 Uhr wieder in das Dressurviereck. Der Höhepunkt am zweiten Turniertag steht um 16.45 Uhr mit der ersten schweren Dressurprüfung (Prix St. Georges) an. Auch am Sonntag heißt es früh aufstehen, es gibt mehrere Prüfungen. Zum Auftakt ebenfalls mit der Klasse S*. Für 15 Uhr ist die große Preis-Dressurprüfung Klasse S* (IntermediaireI) angesetzt.

Am Samstag und Sonntag greifen viele regionalen Starter ins Turniergeschehen ein. Neben Heinrich Haas und Josi Burger vom gastgebenden Verein, wird auch Julia Schneider vom RFV Rottweil in den schweren Prüfungen ihre Vierbeiner satteln. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei.

