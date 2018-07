von Julian Singler

Fußball-Bezirksliga: (jsi) Nach satten 35 Jahren Abstinenz kehrt der FC Weilersbach in die höchste Spielklasse im Schwarzwald zurück. „Der Aufstieg über die Relegation war schön und gut, doch der tolle Erfolg ist bereits wieder Schnee von gestern“, legt Trainer Nunzio Pastore den Fokus voll und ganz auf die anstehende Saison.

Am 12. Juli, bat der Weilersbacher Coach seine Spieler zur ersten Übungseinheit. Im Vergleich zur vergangenen Kreisliga-Spielzeit will Pastore an den Trainingsschwerpunkten nicht viel ändern. „Die Qualität ist da. Vor allem geht es darum, fit in den ersten Spieltag zu gehen.“ Für den nötigen Konkurrenzkampf und einen breiteren Kader sorgen einige Neuzugänge. Vom FC Dauchingen wurden Manuel Federl und Aaron Vosseler verpflichtet. Sascha Bippus (zuletzt ein Jahr Pause, davor SV Wurmlingen), Björn Grathwohl (ebenfalls Wurmlingen), Andreas Kerbel (SV TuS Immendingen) sowie Anel Jusic (FC Wolterdingen) stießen ebenfalls neu zum Team. Einziger Abgang war Nicola Peluso, der den FC Weilersbach in Richtung SG Trossingen verließ.

„Wir gehen ganz entspannt in die neue Runde und freuen uns auf die Bezirksliga. Das Ziel ist natürlich der Klassenerhalt“, so Pastore. Die nötigen Treffer, um am Ende die Klasse zu halten, soll auch zukünftig Angreifer Tolga Sözer liefern. Er wurde in der abgelaufenen Kreisliga A-Saison mit beeindruckenden 33 Toren Torschützenkönig. Eine Abhängigkeit seiner Mannschaft von Sözer sieht Weilersbachs Übungsleiter aber nicht unbedingt. „14 dieser 33 Treffer waren Elfmeter, die meistens andere Spieler herausholten. Die Mannschaft erarbeitet die Chancen und nicht Tolga allein.“ Dennoch weiß Pastore, was er an seinem Torjäger hat und ist froh, dass er auch in der Bezirksliga für die Weilersbacher stürmt. „Treten wir als Einheit auf und kämpfen füreinander, wird es eine tolle Saison“, ist der Coach überzeugt.

Bisher absolvierte der Aufsteiger zwei Testspiele und ein Vorbereitungsturnier. Der SV Wurmlingen wurde mit 4:2 besiegt, gegen den FC Bodman-Ludwigshafen gab es ein 3:3 und beim Schwarzwaldpokal in Kappel wurden die Weilersbacher Dritter.

Weitere Testspiele

Freitag, 27. Juli: zuhause gegen den FC Schwandorf/Worndorf; Samstag, 4. August: zuhause gegen den SV Seitingen-Oberflacht. Freitag, 10. August, zuhause gegen den SC 04 Tuttlingen II.

