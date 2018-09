von SK

Fußball-Landesliga: FC Neustadt – DJK Donaueschingen 1:1 (1:0). (bs) Die Zuschauer sahen ein interessantes Derby mit einem glücklichen Unentschieden für Neustadt. Schnell entwickelte sich eine gute Landesliga-Partie. Beide Abwehrreihen standen gut und so spielte sich viel im Mittelfeld ab. Doch je länger die Partie dauerte, umso mehr nahm der Druck der Gäste zu.

In Minute 21 musste der angeschlagene Neustädter Waldvogel ausgewechselt werden. Für ihn kam Feser. Nach einem Angriff über die rechte Seite durch Tritschler spielte dieser den Ball im Fallen nach innen und dort stand Feser. Dieser hatte keine Mühe, um den Führungstreffer zu erzielen. Donaueschingen spielte unbeeindruckt weiter und hatte viele Möglichkeiten. So in Minute 32 mit einem satten Distanzschuss. Oft ging der Ball knapp am Gehäuse vorbei oder wurde eine sichere Beute des guten Neustädter Torhüters Kiefer. Die beste Möglichkeit der Gäste hatte Schneider (42.), doch dessen Schuss von halbrechts ging an den Innenpfosten.

Die zweite Hälfte begann so, wie die erste geendet hatte. Die DJK machte weiterhin Druck und zeigte schönes Kombinationsspiel. Mit gelegentlichen Vorstößen versuchte Neustadt die Abwehr zu entlasten. Die Chance zum 2:0 hatte Gutscher (70.), doch sein Schuss wurde vom Donaueschinger Torhüter Neininger zur Ecke abgewehrt. Einen Schuss von Samma boxte Neininger über die Querlatte. Danach hatte die DJK Chancen fast im Minutentakt. Mit ihrem schnellen und direkten Spiel nach vorne bereiteten sie der Neustädter Abwehr große Probleme.

In Minute 82 war es dann soweit. Nach einem schön vorgetragenen Angriff über die rechte Seite hatte der freistehende Sauter keine Probleme, um den Ball ins Tor zu befördern. Nun wollten die Gäste noch den Siegtreffer. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das Neustädter Tor zu, doch etwas Zählbares kam dabei nicht mehr heraus. Eine Möglichkeit hatte noch Samma. Sein Schuss ging knapp übers Gehäuse. So blieb es bei einem für die Neustädter glücklichen Unentschieden gegen eine ganz starke DJK. Tore: 1:0 Jonas Feser (23.), 1:1 Sebastian Sauer (82.); Schiedsrichter: Maximilian Würzer (Salem); Zuschauer: 150.

FC Neustadt: Kiefer, Gutscher, Waldvogel (21. Feser), Heitzmann (32. Mundinger), Kapetanovic, Bruhn, Tritschler, Katava (74. Feger), Eckert, Fischer, Samma.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Raab (53. Heitzmann), Schneider, Schorpp, Wild (53. Ohnmacht), Albicker, Köpfler (72. Reich), Sauter, Beha, Tritschler.

