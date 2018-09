von SK

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – FC Bad Dürrheim 1:1 (0:1) (wd) Von Beginn an entwickelte sich im Bregstadion ein sehr gutes Landesligaspiel. Die Bad Dürrheimer bestimmten sofort das Geschehen. Die Furtwanger versuchten, aus einer sicheren Deckung heraus über den schnellen Jan Meier ihr Konterspiel aufzuziehen. Diese Vorhaben wurde jedoch bereits nach zwölf Minuten beendet, denn der Angreifer musste nach einem Zweikampf mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

In der 18. Minute hatte Bad Dürrheim durch Kaiser die erste gefährliche Schusschance. Vier Minuten später zeigten die Gäste, wie Konterfußball gespielt wird. Aus der eigenen Abwehr heraus wurde Romeo über die linke Seite steil geschickt, seine präzise Flanke vollendete Kaiser mit einem tollen Flugkopfball zum 0:1. Nur eine Minute später verhinderte Furtwangens Torhüter Wehrle mit einem Reflex bei einem Fantov-Schuss aus fünf Metern das 0:2.

Nun lief Angriff über Angriff auf das Furtwanger Tor und es war nur eine Frage der Zeit, wann die Gäste die Führung ausbauen. In der 30. Minute scheiterte Romeo knapp. In Minute 33 parierte Wehrle einen Kopfball des agilen Kaiser. Nur vier Minuten später prüfte Fantov mit einem 16-Meter-Schuss den Furtwanger Torhüter.

Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe die Gastgeber wieder einmal gefährlich vor dem Gästetor auftauchten. Steffen Holzapfel scheiterte mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze knapp. Nun kamen die Furtwanger etwas besser ins Spiel und erspielten sich kurz vor dem Pausenpfiff noch eine gute Möglichkeit, doch Bächle scheiterte mit seinem Kopfball an Karcher.

Bereits eine Minute nach Wiederanpfiff musste FCF-Torhüter Wehrle sein ganzes Können aufbieten, um einen 18 Meter-Schuss von Schaplewski noch über die Latte zu lenken. Die Gastgeber erspielten sich ihrerseits einige Möglichkeiten. Nach 48 Minuten zwang Staudt den Bad Dürrheimer Torhüter zu einer Glanzparade. Nur eine Minute später scheiterte Bächle bei seinem Schuss von der Strafraumgrenze knapp. Nach einer Stunde Spielzeit war er jedoch erfolgreich. Bächle erkämpfte sich an der gegnerischen Strafraumgrenze den Ball und vollendete mit einem knallharten Schuss in den Winkel zum 1:1. Nur eine Minute später hatte er sogar das 2:1 auf dem Fuß. Doch sein Schuss aus zwölf Metern wurde noch abgeblockt.

In der Folgezeit erhöhte der Gast das Tempo und hatte in der 63. Minute bei einem Pfostenschuss von Wieczorek Pech. Doch auch die Bregtäler hatten in der Schlussviertelstunde Möglichkeiten. Zuerst scheiterte Bächle (76.) per Kopf nur knapp und kurz darauf ging eine Flanke von Steffen Holzapfel durch den Fünf-Meter-Raum an Freund und Feind vorbei. In der 86. Minute scheiterte der Bad Dürrheimer Natschke bei seinem Flachschuss an Wehrle.

Kurz vor Spielende wäre fast der Siegtreffer für die Furtwanger gefallen. Der eingewechselte Tim Geiger setzte sich an der Strafraumgrenze durch, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Bad Dürrheim hatte über die gesamte Spielzeit mehr Spielanteile, doch ist der Punktgewinn für die Platzherren aufgrund der zweiten Halbzeit verdient.

Tore: 0:1 (22.) Julian Kaiser; 1:1 (60.) Peter Bächle; Zuschauer: 300; SR: Streibert (Konstanz).

FC 07 Furtwangen: Ch. Wehrle, Ringwald M., Staudt, Schmitz, H. Holzapfel, J. Ringwald, J. Wehrle, St. Holzapfel, Meier (12. Ganter/65. Qorraj) Bächle, Hinz (75. Geiger).

FC Bad Dürrheim: Karcher, Romeo (64. Natschke), Kaiser, Fischkeller, German (16. Altinsoy16. /83. Berg), Lenti, Fantov, Hoch, Schaplewski, Wieczorek, Wetzig.

Trainerstimmen:

Markus Knackmuß (Furtwangen): „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Unentschieden verdient. Unser Torwart hat uns immer wieder im Spiel gehalten. Mit etwas Glück hätten wir sogar noch gewinnen können.“

Enrique Blanco (Bad Dürrheim): „Ich bin vom Spielverlauf enttäuscht. Wenn du so viele Chancen hast, musst du so ein Spiel gewinnen. Am Schluss hatten wir noch Glück, dass wir nicht noch als Verlierer vom Platz gegangen sind.“

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein