von Maurice Sauter

Fußball-Bezirksliga: Die ersten drei Spieltage in der Bezirksliga Schwarzwald sind absolviert. Zeit für einige Trainer, um Bilanz des Liga-Auftaktes zu ziehen.

Von den drei Neulingen gelang dem FC Bräunlingen der beste Start in das Bezirksoberhaus. Sechs Punkte aus drei Spielen sind gleichbedeutend mit Rang fünf. Am vergangenen Wochenende setzte sich das Team von Trainer Uwe Müller im Duell der Aufsteiger gegen den FC Weilersbach mit 4:2 durch. „Dafür, dass wir momentan so viele Verletzte wie in der gesamten letzten Saison haben, können wir zufrieden sein. Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben schnell das 1:0 gemacht. Dann sind wir durch eigene Fehler ins Hintertreffen geraten, haben Weilersbach stark gemacht und den verdienten Ausgleich kassiert“, resümierte Uwe Müller die erste Hälfte. Mit Halbzeit zwei war der Coach zufrieden: „Nach der Pause haben wir unsere Konterchancen gut ausgespielt.“ Müller traut seiner jungen Mannschaft in dieser Spielzeit noch einiges zu. „Spielerisch und läuferisch können wir mit dem Rest der Liga mithalten. In punkto Cleverness müssen wir uns aber in jeder Woche um zwei, drei Prozentpunkte steigern. Das ist ein Reifeprozess“, so Müller. Der Coach sieht seine Elf am Mittwoch beim Auswärtsspiel gegen den SV Hölzlebruck in der Außenseiterrolle „Hölzlebruck hat in Hochemmingen fünf Tore geschossen. Das muss man erst mal schaffen.“

Müllers Trainerkollege Tobias Urban vom SV Hölzlebruck nimmt die Favoritenrolle gerne an, sieht darin aber auch eine Herausforderung. „In den ersten drei Partien waren wir der Außenseiter, nun sind wir selbst in der Position des Favoriten. Dies wird mindestens genauso schwer, wenn nicht sogar noch ein Stück härter, weil wir diesmal gefordert sind. Wir wollen zeigen, dass wir schon länger in der Bezirksliga spielen“, gibt Urban zu Protokoll. Der Trainer übernahm im Sommer das Amt beim SVH. Startschwierigkeiten sind angesichts des guten Auftaktes mit Siegen über die DJK Villingen und den FC Hochemmingen allerdings nicht zu erkennen. „Dass wir diesen schweren Start mit zwei Siegen aus drei Spielen gemeistert haben, ist sehr erfreulich. Vor allem der 5:3-Erfolg in Hochemmingen war nicht zu erwarten. Sollten wir aber gegen Bräunlingen nicht nachlegen, war dieser Sieg umsonst“, betont Urban.

Lediglich ein Punkt steht beim FC Fischbach auf der Habenseite. Am Sonntag führte der Aufsteiger gegen den FV Marbach bis zur 88. Minute, musste dann aber den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Während viele Trainer den zwei verlorenen Punkten hinterher trauern würden, freut sich Fischbachs Übungsleiter Günter Hirsch über den einen Zähler. „Natürlich ist es schade, dass wir nicht noch zwei Minuten länger das Glück auf unserer Seite hatten. Unterm Strich ist das Remis absolut gerecht. Vor dem Spiel hätte ich dieses Ergebnis sofort unterschrieben“, erklärt Hirsch. Bereits die Entwicklung in den ersten drei Partien macht den Coach zuversichtlich, dass sein Team in der Liga mithalten kann. Hirsch: „Die Formkurve zeigt nach oben. Die Einstellung der Jungs ist absolut in Ordnung. Zudem haben in den letzten Wochen drei wichtige Spieler gefehlt, die nun wieder zurückkommen. All dies stimmt mich optimistisch.“ Am Mittwoch gastiert der Neuling beim FC Pfaffenweiler.

In der Spitzengruppe der Tabelle will sich der FV Marbach weiter festsetzen. Zwar verpasste das Team von Trainer Michael Henseleit in Fischbach den dritten Sieg. Sieben Zähler sorgen beim FVM dennoch für zufriedene Mienen. „Hut ab vor Fischbach. Der Gegner hat uns taktisch überrascht. Wäre das Spiel aber zehn Minuten länger gegangen, hätten wir wahrscheinlich noch das Siegtor gemacht“, vermutet Henseleit. Am Mittwoch trifft Marbach auf den dritten Aufsteiger in Folge, dann ist Weilersbach zu Gast. Henseleit: „Wir nehmen uns einen Dreier fest vor. Dann hätten wir zehn Punkte aus vier Spielen, was einer sehr guten Bilanz entspräche.“

Noch ohne Punkt steht der FC Weilersbach da. Der Aufsteiger ging am Sonntag in Bräunlingen (2:4) leer aus. Zuvor hatten die Weilersbacher gegen den FC Gutmadingen (1:3) und Hochemmingen (1:4) verloren. Für Trainer Nunzio Pastore sind die Niederlagen gegen Bräunlingen und Hochemmingen zu deutlich ausgefallen. „Wir haben in beiden Partien gut mitgespielt, aber zu viele Chancen ausgelassen und Lehrgeld bezahlt. Hinten machen wir zu viele Fehler, die in der Bezirksliga bestraft werden“, so Pastore, der in diesem Punkt auch den größten Steigerungsbedarf in Hinblick auf das kommende Heimspiel gegen Marbach sieht. Pastore: „Wir müssen stabiler werden. Zudem müssen die Chancenverwertung und das Spiel gegen den Ball noch besser werden.“

