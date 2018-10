von SK

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC 08 Villingen II 0:0 (her) Das Derby endete torlos und ohne Sieger. Geisingen beendete dank einer effizienten Defensivtaktik eine Niederlagenserie. "Wir haben vorbildlich gekämpft und uns den Punkt verdient. Wir haben immer die Ordnung gehalten und standen durchweg kompakt. Klare Chancen des Gegners habe ich nicht gesehen. Für uns ist der Punkt gegen eine Spitzenmannschaft wichtig", sagte Geisingens Spielertrainer Marijan Tucakovic. Villingens Trainer Marcel Yahyaijan sagte: "Ich bin mit der Leistung nicht zufrieden. Wir hatten zwar viel Ballbesitz, haben aber den nötigen Siegeswillen vermissen lassen. Das Niveau dieser Partie war überschaubar."

Villingen bestimmte von Anfang an das Geschehen, war aber vor dem Tor zu unentschlossen. Jerhof (4.) scheiterte an Torhüter Fadera und Campisciano an einem Geisinger Abwehrspieler, der kurz vor der Linie rettete. Danach waren Villinger Chancen Mangelware. Der Aufsteiger hielt kompakt dagegen. Eigene Angriffe waren jedoch nicht zu sehen. Vor allem über die linke Seite, wo Wagner für viel Bewegung sorgte, drückten die Villinger. Im gegnerischen Strafraum waren sie oft mit dem Latein am Ende. Kurz vor der Halbzeit hatte Crudo das 1:0 auf dem Fuß. Nach starker Vorarbeit von Sarr traf er den Ball aus neun Metern nicht richtig.

Nach dem Seitenwechsel ließ die gut gestaffelte Geisinger Abwehr immer weniger zu. Im Zentrum machten Amann und Simon Federle mit überragendem Kopfballspiel und Zweikampfverhalten den Laden dicht. Villingen blieb nur bei Freistößen gefährlich. Torhüter Fadera (50.) lenkte einen Freistoß von Wagner um den Pfosten. Die Gäste vernachlässigten das Flügelspiel und rannten sich in der Mitte immer wieder fest. "Tempo, schneller nach vorne", war von Yahyaijan immer wieder zu hören. Seiner stark ersatzgeschwächten jungen Elf fehlte jedoch der Killerinstinkt.

In der Schlussphase wurde es hektisch. Tucakovic wechselte mit Fabian Federle eine weitere Offensivkraft ein. Wenig später sah der überragende Abwehrchef Amann die Ampelkarte. So musste Geisingen wieder ganz auf die Abwehrarbeit setzen. Mit vier Auswechslungen versuchten die Gäste alles. In der Nachspielzeit scheiterte Rief mit einem Freistoß am fehlerfreien Geisinger Torhüter. Die Gastgeber wurden nach Spielschluss von ihrem Publikum frenetisch gefeiert. SR: Christian Gehring (Biberach); Bes. Vork,: GR Karte Amann (86./Geisingen); ZS: 140.

SV Geisingen: Fadera, Othmer (81. Fabian Federle), Begit, Simon Federle, Tucakovic, Amann, Zubcic, Öhler, Sabuncuo (25. Verep), Arceri.

FC 08 Villingen II: Amiti, Heini (58. Sari) , Wagner (80. Cil), Effinger, Rief, Campisciano, Sarr (80. Jallow), Zölle, Passarella, Jerhof, Crudo (50. Chiurazzi).

