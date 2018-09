von SK

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC Löffingen 4:1 (3:0). (hh) Geisingen ging bereits nach drei Minuten in Führung. Torjäger Arceri nutzte einen Black out in der Löffinger Abwehr mit einem Kopfball zum 1:0. Nach einer Viertelstunde hatte der Löffinger Torjäger Gaudig den Ausgleich auf dem Fuß. Sein scharf getretener Ball wurde von Geisingens Torhüter Fadera mit einer Glanzparade abgewehrt.

Als Gästespieler Fuß den Ball zum 2:0 ins eigene Tor lenkte, bahnte sich die Löffinger Niederlage früh an. Danach ließen beide gute Chancen aus. Eine Tiefschlafphase der Löffinger Abwehr nutzte Arceri zum 3:0. Kopp hatte für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer auf dem Fuß.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Geisingen den besseren Start. Zubcic sowie Öhler scheiterten hintereinander an Torhüter Albert. Als die Gäste nach gut einer Stunde durch einen von Gaudig verwandelten Foulelfmeter zum 1:3 kamen, keimte Hoffnung auf. Zehn Minuten vor Schluss machte der eingewechselte Herfort alles klar. Nach einer abgewehrten Ecke jagte er das Leder mit einer sehenswerten Direktabnahme zum 4:1 ins Tor. Tore: 1:0 Luca Arceri (3.), 2:0 ET Fuß (16.), 3:0 Luca Arceri (40.) 3:1 Benjamin Gaudig (62./FE) 4:1 Dominik Herfort (81.); ZS: 190; SR: Stephan Niggermeier (Villingen).

SV Geisingen: Fadera, Othmer, Begit, Ochs ( 64. Herfort), Amann (85. Gleiche), Federle, Zubcic, Öhler (75. Suleymani), Verep, Sabuncuo , Arceri (83. Degenkolb).

FC Löffingen: Osek (46. Albert), Schwirtz, Fuß, Hofmann, Zimoch (75. Scherer), Schuler, Gaudig, Isele, Benz, Kopp (51. Willmann), Hoheisel.

Trainerstimmen

MarijanTucakovic (Geisingen): „Dank einer starken ersten Halbzeit und einer kompakten Teamleistung haben wir verdient gewonnen. Die taktischen Vorgaben wurden gut umgesetzt.“

Uli Bärmann (Löffingen): „Mit individuellen Fehlern brachten wir Geisingen auf die Siegerstraße. Wir hatten auch Chancen. Wir mussten auf acht Spieler verzichten. Das machte sich unter dem Strich bemerkbar.“

