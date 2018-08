von SK

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC Hilzingen (Samstag, 16 Uhr). (daz) Wohin führt der Weg des Aufsteigers SV Geisingen? Nach vier Punkten aus den ersten zwei Partien gab es zuletzt zwei derbe Pleiten mit jeweils sechs Gegentreffern. Will der Neuling die vom verletzten Spielertrainer Marijan Tucakovic erhoffte „stressfreie Saison“ spielen, gilt es jetzt entgegen zu steuern. Drei Punkte gegen Hilzingen sind Pflicht, zumal die Gäste bei erst einem Sieg stehen und einen heißen Konkurrenten im Kampf um die Nichtabstiegsplätze darstellen könnten.

„Wir hatten am Dienstag ein ausführliches Gespräch mit allen Spielern. Da kam alles auf den Tisch. Ich hatte das Gefühl, dass alle sehr selbstkritisch mit den jüngsten Leistungen umgegangenen sind. Nun will ich Taten auf dem Platz sehen“, betont Tucakovic. Der Trainer hat den Gegner einmal in einem Vorbereitungsspiel gesehen und warnt: „Die Hilzinger wissen aus der vergangenen Saison wie Abstiegskampf geht. Zudem stehen sie defensiv sehr stabil. Da müssen und werden wir uns etwas einfallen lassen.“

Hoffnung macht dem Trainer, dass nahezu alle Spieler wieder zur Verfügung stehen, wenngleich nicht alle auf dem gleichen Fitnessstand sind. Fabian Federle, Dominik Herfort und Antonio Zubcic sind zurück. „Wir dürfen bei aller Kritik nicht vergessen, dass wir quasi ohne die halbe Mannschaft nicht mithalten werden. Sind wir komplett, sieht das schon wieder ganz anders aus. Wenn wir dazu unsere einfachen Fehler abstellen und konzentrierter agieren, sollte Hilzingen zu bezwingen sein“, ist sich Tucakovic sicher.

