von SK

Fußball-Landesliga: SV Geisingen – FC Hilzingen 2:1 (2:1) (bde) Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Gleich nach zwei Minuten zappelte der Ball im Netz der Gastgeber. Jeckl wurde ohne jeden Druck im Strafraum angespielt. Mit einem Drehschuss hämmerte er den Ball in den Winkel zum 0:1. Die Gäste waren in der Anfangsphase wacher. Nach einer Viertelstunde wurde jedoch Geisingen stärker und vor allem durch Standards gefährlich. Nach 16 Minuten wuchtete Amann einen Eckball per Kopf in die Maschen zum 1:1.

In der 24. Minute erkannte Arceri, dass Gästetorhüter Müller zu weit vor dem Tor stand. Er schoss direkt aus 30 Metern. Müller konnte gerade noch zum Eckball retten. Vier Minuten später bugsierte Arceri einen direkten Freistoß an der Strafraumgrenze über die Mauer ins Tor zum 2:1. Zum Ende der Halbzeit hatte Hilzingen eine Doppelchance zum Ausgleich. Zuerst scheiterte Wochner aus zehn Metern an Fadera, dann konnte Amann den Nachschuss von Bschorr auf der Linie klären.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff klärte Müller weit außerhalb seines Strafraumes einen Ball mit dem Kopf zu Arceri. Dieser versuchte, aus 40 Metern ins leere Tor zu schießen, verfehlte jedoch das Gehäuse. Eine Minute später setzte sich Jeckl auf der linken Seite durch. Seine Hereingabe sicherte jedoch Fadera vor dem einschussbereiten Zulji. Auf der Gegenseite setzte Sabuncuo in der 63. Minute einen Freistoß an den Pfosten. Kurz darauf schlug der Hilzinger Holzreiter einen langen Ball in den Fünf-Meter-Raum, doch Jeckl erwischte diesen nicht mehr. Einen weiteren Freistoß der Gäste köpfte Endres knapp am Tor vorbei.

In der 72. Minute konnte Federle eine Flanke von Arceri nicht verwerten. Auch der Nachschuss von Herfort wurde von Müller gehalten. In der 77. Minute verfehlte Wochner mit einem herrlichen Seitfallzieher nur knapp das 2:2. In der Schlussphase spielten nur noch die Gäste auf das Tor der Geisinger. Die Gastgeber brachten jedoch die knappe Führung über die Zeit.

Tore: 0:1 Jeckl (2.), 1:1 Amann (18.), 2:1 Arceri (31.); Gelb-Rot: Jeckl (90./Hilz.) SR: Narduzzi (Baden-Baden) ZS: 150

SV Geisingen: Fadera, Othmer (79. Degenkolb), Begit, Ochs, Amann, Federle (82. Bondarev), Zubcic, Öhler (72. Herfort), Verep, Sabuncuo, Arceri.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein