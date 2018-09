von Maurice Sauter

Fußball, Landesliga: FC 08 Villingen II – FC Bad Dürrheim (Samstag, 17.30 Uhr). (mst) Das Spitzenspiel des siebten Landesliga-Spieltags steigt im ebm-Papst-Stadion: Der FC 08 Villingen II will im Derby gegen den FC Bad Dürrheim seine weiße Weste bewahren. Auf der anderen Seite können die Kurstädter mit einem Sieg tabellarisch gleichziehen.

Zwei echte Gradmesser warten in den kommenden beiden Wochen auf den FC 08 Villingen II. Zunächst das Derby gegen den FC Bad Dürrheim, dann eine Woche später das Topspiel gegen den Tabellenzweiten FC Überlingen – für den Ligaprimus ein schweres Programm.

Vor zwei Jahren duellierte sich Bad Dürrheim noch mit der ersten Mannschaft der Nullachter, nun sind sie im Kräftemessen mit der Reserve zumindest auf dem Papier Außenseiter. "Das ist für uns eine tolle Sache, dass wir solch ein besonderes Spiel mit Derby-Stimmung haben. Es wird ein gutes und hitziges Spiel", freut sich Villingens Trainer Marcel Yahyaijan. Sein Team fuhr bisher in fünf Spielen fünf Siege ein. Allerdings bleibt abzuwarten, ob der Punktabzug gegen Schonach noch bestätigt wird. Nichtsdestotrotz ist der Trainer hochzufrieden. "Wir sind gut drauf. Daher denke ich, dass wir auch am Samstag gute Karten haben werden." Allerdings zollt Yahyaijan dem kommenden Gegner und Verbandsliga-Absteiger großen Respekt. "Die Bad Dürrheimer haben mit Felix Schaplewski oder Alexander German herausragende Spieler, die in der Landesliga zu den Besten gehören. Diese Mannschaft hat jede Menge Erfahrung, wir hingegen sind jung und frisch und spielerisch gut drauf. Es wird auf die Tagesform ankommen. Kleinigkeiten werden entscheiden."

Einen möglichen Erfahrungsvorsprung dementiert sein Trainer Kollege Enrique Blanco auf Bad Dürrheimer Seite. "Die Villinger Mannschaft ist sehr talentiert und besteht nicht nur aus Spielern aus dem eigenen Nachwuchs. Sie haben mit Manuel Passarella, Abdulah Cil oder Alieu Sarr verbands- und landesligaerprobte Spieler dazu geholt. Mehr Erfahrung haben wir aus meiner Sicht nicht", stellt Blanco dar. Das Derby sieht der Trainer als nächsten Schritt in der Entwicklungsphase seiner neu formierten Mannschaft. "Wir brauchen noch Zeit, bis alle Laufwege, alle taktischen Vorstellungen zu hundert Prozent sitzen. Wir werden allerdings am Samstag gut vorbereitet sein und den Nullachtern Paroli bieten", kündigt Blanco an.

Während auf Villinger Seite der Einsatz von Manuel Passarella noch fraglich ist, muss der FC Bad Dürrheim um zwei bis drei angeschlagene Akteure bangen. Die Namen der Spieler will Blanco allerdings aus taktischen Gründen nicht preisgeben.

