Fußball-Landesliga: VfR Stockach – FC Löffingen 3:4 (1:0) – (dr) Nach drei sieglosen Spielen meldete sich Löffingen wieder zurück. In Stockach erzielten die Löffinger doppelt so viele Treffer wie in den vier Spielen zuvor zusammen.

Beide Mannschaften starteten verhalten in die Partie. Mit zunehmender Spieldauer konnten sich die Gastgeber ein leichtes spielerisches Übergewicht erarbeiten, agierten aber im Abschluss zu unentschlossen und auch glücklos. Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Erst in der 32. Minute ergab sich die erste Möglichkeit. Nach einer Stockacher Traumkombination über Marius Henkel, Emrah Celik und Nuradin Xani musste am Ende Okan Emir den Ball nur noch zum 1:0 über die Linie drücken.

In der zweiten Hälfte plätscherte das Spiel zunächst vor sich hin. Doch dann sorgte Löffingens Benjamin Gaudig mit einem Doppelpack (59./66.) für die bis dahin überraschende Wende. In der 73. Minute wäre der Stockacher Ausgleich fällig gewesen. Aber Löffingens Torhüter Dominik Osek fischte einen Kopfball von Xani mit einem Riesenreflex noch aus dem Winkel.

Kurz darauf schien die Vorentscheidung gefallen, als nach einem weiteren Konter Daniel Fuß das 1:3 erzielte. Doch der Gastgeber bewies Moral. In der 83. Minute verwandelte Henkel nach Foul an Marius Löffler den fälligen Strafstoß souverän und verkürzte zum 2:3. Auch das 2:4 in der 88. Minute durch Florian Isele war noch nicht das Ende, denn abermals mit einem Elfmeter – nach Foul an Xani – verkürzte Henkel auf 3:4. In der Nachspielzeit hätte Henkel fast noch den Ausgleich erzielt, doch sein Lupfer touchierte nur die Latte. Tore: 1:0 (32.) Emir, 1:1 (59.) Gaudig, 1:2 (66.) Gaudig, 1:3 (77.) Fuß, 2:3 (83./FE), Henkel, 2:4 (88.) Isele, 3:4 (90./FE) Henkel. SR: Lombardo (Rheinfelden). – Z: 150.

FC Löffingen: Osek, Gaudig, Schuler, Kopp (46. Benz), Sidi-Yacoub, Hoheisel (58. Isele), Fuß (85. Willmann), Weißenberger, Hofmann, Kaufmann, Zimoch.

