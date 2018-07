von SK

DJK Donaueschingen

Heine-Elf spielt in Gutmadingen

Fußball: Landesligist DJK Donaueschingen testet am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr beim Bezirksligisten FC Gutmadingen. „Ich möchte so viele Spieler wie möglich sehen, bevor wir dann langsam zu einer Stamm-Mannschaft kommen. Für die Spieler ist es eine gute Gelegenheit, sich anzubieten“, sagt DJK-Trainer Tim Heine. Am Samstag folgt auf eigenem Platz gegen den Freiburger FC die Generalprobe. (daz)

FC Furtwangen

Testspiel in Unterkirnach

Fußball: Landesligist FC Furtwangen gastiert heute im Testspiel ab 19 Uhr beim FC Unterkirnach. Vom B-Ligisten wechselten in den vergangenen zwei Jahren Jens Fichter und Peter Bächle zu den Bregtälern. „Es gilt, wieder an die zuletzt gezeigten Leistungen in den Vorbereitungsspielen anzuknüpfen“, sagt Trainer Markus Knackmuß. (daz)

FC 08 Villingen II

Nächster Test in Trossingen

Fußball: Landesliga-Vizemeister FC 08 Villingen II testet am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr gegen die Spvgg. Trossingen. Das Spiel wird in Horgen ausgetragen. „Wir hatten zuletzt zwei richtig gute Testspiel-Gegner. Auch in Trossingen erwarte ich neue Erkenntnisse im Hinblick auf den Punktspielstart. Ich werde wieder einiges testen“, kündigt FC 08-Trainer Marcel Yahyaijan an. (daz)

FC Neustadt

Test gegen regionale Auswahl

Fußball: Der FC Neustadt trifft am Mittwoch (Spielbeginn 19.30 Uhr) in Weizen auf eine Wutach-Auswahl. „Das wird ein echter Härtetest. Nach meinen Informationen ist diese Elf sehr gut besetzt. Wir müssen langsam die Abstimmung finden, denn das Qualifikationsspiel im südbadischen Pokal gegen den FC Bad Dürrheim steht unmittelbar bevor“, sagt FC Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. (daz)

FC Löffingen

Bärmann hofft auf Steigerung

Fußball: Mit dem Bezirksligisten FC Pfaffenweiler trifft Landesligist FC Löffingen am Mittwoch auf einen weiteren starken Testspielgegner. Die Partie in Pfaffenweiler wird um 19 Uhr angepfiffen. Nachdem Löffingens Trainer Uli Bärmann nach dem jüngsten 1:1 gegen Bonndorf einige kritische Worte äußerte, erwartet er nun eine deutliche Steigerung: „Mir hat zuletzt einiges nicht gefallen, aber die Jungs sind auch sehr selbstkritisch. Die Partie gegen Pfaffenweiler wird für uns ein Gradmesser.“ (daz)

