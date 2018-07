von SK

FC Bad Dürrheim

Blanco erwartet

den nächsten Schritt

Fußball: Bereits das vierte Testspiel steht am Mittwochabend für den Landesligisten FC Bad Dürrheim an. Ab 19 Uhr spielt die Elf auf eigenem Platz gegen den württembergischen Landesligisten FC Holzhausen. „Nach drei Freundschaftsspielen und drei Trainingswochen möchte ich gern einmal sehen, ob meine Elf über 90 Minuten ein Spiel bestimmen kann. Holzhausen wird uns fordern“, sagt Trainer Enrique Blanco. Bis auf einige Studenten und den erkrankten Alex German hat Blanco genügend Spieler vor Ort. (daz)

FC Schonach

Testspiel wird

komplett gefilmt

Fußball: Landesligist FC Schonach testet am Mittwoch ab 19 Uhr gegen Bezirksligist SV Oberwolfach. „Wir werden das Spiel komplett filmen, um neue Ansatzpunkte zur Auswertung zu haben. Da bei uns einige Spieler angeschlagen sind, werde ich nichts riskieren. Das Engagement der Mannschaft in den bisherigen Einheiten ist hervorragend. Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Schonachs Trainer Alex Fischinger. (daz)

DJK Donaueschingen

Spielstätte kurzfristig getauscht

Fußball: Eigentlich wollte Landesligist DJK Donaueschingen am Mittwoch beim Bezirksligisten DJK Villingen den Stand der Vorbereitung testen. Doch nach einem Wasserrohrbruch auf dem Villinger Gelände findet die Partie (19.30 Uhr in Allmendshofen statt. „Unser Fokus liegt darauf, in der Defensive wieder stabiler zu werden. Bei den zuletzt sieben Gegentreffern in Pfullendorf waren einige zu einfache Situationen dabei. die wir ganz schnell abstellen müssen“, sagt Donaueschingens Trainer Tim Heine an. (daz)

FC Furtwangen

Knackmuß will

viel wechseln

Fußball: Erneut auf eigenem Platz testet Landesligist FC Furtwangen am Mittwoch ab 19 Uhr den Stand der Vorbereitung. Als Gegner haben sich die Bregtäler den Landesliga-Absteiger SV Obereschach eingeladen. „Die Anfrage kam von Obereschach und wir haben gern zugesagt. Ich habe wieder mehr Spieler zur Verfügung, sodass wir auch viel wechseln werden. Die vermeintliche erste Elf gibt es bei mir noch nicht. Alle haben weiterhin ihre Chance. Wir wollen im läuferischen Bereich zulegen, aber auch taktisch einiges ausprobieren“, sagt Furtwangens Trainer Markus Knackmuß. (daz)

SV Geisingen

Trainer Tucakovic

lobt seine Spieler

Fußball: Landesliga-Aufsteiger SV Geisingen bestreitet am Mittwoch, 19 Uhr, bei der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach das vierte Vorbereitungsspiel. Die Partie wird auf dem Rasenplatz in Vöhrenbach ausgetragen. „Nach den vielen harten Trainingseinheiten in der vergangenen Woche waren meine Spieler zuletzt etwas müde. Daher passt ein A-Kreisligist als Testspielpartner jetzt gut in unsere Vorbereitung, die bisher exzellent läuft. Wir haben keine verletzten Spieler und alle sind ständig im Training“, sagt Spielertrainer Marijan Tucakovic. (daz)

