SV Überauchen

Sigurd Bickmann übernimmt Traineramt

Fußball-Kreisliga A: Unzählige Gespräche führten die Verantwortlichen des SV Überauchen in den vergangenen Wochen mit potenziellen Trainerkandidaten, doch es kam zu keiner Einigung. Somit wird nun wieder Sigurd Bickmann den Job übernehmen. Am Mittwochabend teilte Bickmann beim ersten Training den Spielern die Entscheidung mit. Bickmann bildete bereits in der vergangenen Bezirksliga-Saison mit Frank Albrecht ein Trainer-Duo. Nach dem Abgang von Albrecht wollte auch er das Amt abgegeben. „Wir haben eine gute Mannschaft mit 14 Akteuren aus dem Bezirksliga-Kader und sollten in der Kreisliga A eine gute Rolle spielen“, so Bickmann. Er versucht nun, einen Assistenz- und Torwarttrainer zu finden, um die Aufgaben zu verteilen. (daz)

SV Geisingen

Heute zweiter Test des Landesliga-Aufsteigers

Fußball: Nachdem Landesliga-Aufsteiger SV Geisingen der Start in die Vorbereitungsspiele am vergangenen Wochenende mit einem 3:1-Erfolg gegen den Türkischen SV Singen gelungen ist, wartet am heutigen Donnerstag erneut ein Bezirksligist als zweiter Testspielpartner auf die Elf um Spielertrainer Marijan Tucakovic. Ab 19 Uhr spielt Geisingen auf eigenem Platz gegen die SG Riedböhringen/Fützen. „Das erste Testspiel war schon sehr gut. Wir haben trotz der harten Trainingseinheiten zuvor guten Fußball gespielt. Jetzt gilt es, daran anzuknüpfen. Wir werden erneut einiges testen und wollen die nächsten Fortschritte zeigen“, sagt Tucakovic. (daz)

In Villingen

Jahreshauptversammlung des FC 08 Villingen

Fußball: Einige personelle Veränderungen in der Führungsriege wird es am heutigen Abend beim FC 08 Villingen geben. Im Villinger Münsterzentrum (Kanzleigasse 10) findet ab 19 Uhr die Jahreshauptversammlung des Vereins statt. Zur Wahl stehen folgende Ämter in der Vereinsführung des FC 08: Präsident, Vorstand Geschäftsführung, Vorstand Sport, Vorstand Finanzen und der neu geschaffene Vorstand Strategie/Marketing. Für alle Posten haben die Villinger bereits Kandidaten bekanntgegeben (wir berichteten). Zudem stehen bei der Jahreshauptversammlung der Nullachter neben den Jahresberichten auch Ehrungen auf dem Programm.

