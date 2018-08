Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – DJK Donaueschingen (Samstag, 15 Uhr). Die neue Saison beginnt gleich mit einem richtigen Kracher. Der Vizemeister der vergangenen Saison empfängt den Tabellensechsten. Beiden Mannschaften werden in der neuen Saison gute Chancen eingeräumt, nach dem letzten Spieltag in der Tabelle ganz oben zu stehen, auch wenn beide Trainer dies naturgemäß nicht bestätigen wollen. In der vergangenen Saison holten sich die Villinger in den zwei direkten Vergleichen vier Punkte.

„Wir haben nur 12 bis 13 Spieler. Deshalb werde ich zwei, drei Jungs aus der A-Jugend nominieren. Es ist etwas schade, denn ich hätte die Partie gern in Bestbesetzung auf beiden Seiten gesehen. Für mich sind beide Mannschaften die fußballerisch und spielerisch stärksten in der Landesliga. Das wird für uns eine Standortbestimmung und ein Härtetest zugleich“, sagt 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Er hat sich gut über den Gegner informiert und weiß: „Donaueschingen hat kaum Schwächen. Zudem ist die Mannschaft eingespielt und hat zwischenzeitlich auch Erfahrungen gesammelt. Ein sehr kompaktes Team.“

Bei den Villingern gab es in dieser Woche noch personelle Veränderungen. Berkay Cakici, zuletzt bei der DJK Donaueschingen aktiv, hat sich bei den Nullachtern angemeldet und wird gleich gegen seine ehemaligen Kameraden spielen. Anthony Vitulli wird hingegen eine Pause einlegen und Minou-Claude-Exauce Tsimba-Eggers steht kurz vor einem Wechsel zum FC Radolfzell. Pietro Morreale ist noch gesperrt. Yahyaijan: „Das ist alles, wie die gesamte Vorbereitung, nicht optimal. Aber wir freuen uns auf den Auftakt, auf ein Spiel im Stadion und darauf, dass es endlich wieder richtig losgeht.“

Donaueschingens Coach Tim Heine lässt sich von den personellen Aussagen seines Trainerkollegen nicht beindrucken: „Villingen wird mit der stärksten Mannschaft antreten, möglicherweise auch mit Spielern aus dem Oberliga-Kader. Wir rechnen mit einer ganz schweren Aufgabe. Schließlich sind die Gastgeber, wie die SÜDKURIER-Umfrage zeigte, Top-Favorit für die Meisterschaft.“ Heine selbst muss auf zwei Spieler verzichten. Erik Raab und Heiko Reich sind im Urlaub. Ansonsten kann er nach Wunsch aufstellen. „Ich habe mehr als elf Spieler, die sich einen Einsatz verdient haben. Das Abschlusstraining wird zeigen, wer zunächst auf der Bank Platz nehmen muss.“

Donaueschingen präsentierte sich zuletzt in den Testspielen bereits in einer klasse Form. Nur die vielen Gegentreffer bereiteten dem Trainer einige Sorgen. Heine arbeitete mit seinem Assistenten und Vorgänger Olaf Kurth zuletzt intensiv daran, stabiler aufzutreten und weiß, um die Qualitäten des Gegners. „Villingen spielt nicht mit langen Bällen und bevorzugt die spielerischen Elemente. Darauf sind wir vorbereitet. Obwohl zuletzt auch die zwei jungen und neu geholten Torhüter ständige Verbesserungen zeigten, ist Sebastian Neininger als klare Nummer eins gesetzt. Vor allem, weil der ebenfalls erfahrene Steffen Vesenmeyer mit einem Kreuzbandriss bis zum Winter ausfällt.

