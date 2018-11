von SK

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – Bad Dürrheim 1:1 (1:1). (gh) Beide Mannschaften spielten von Beginn sehr offensiv, sodass sich eine abwechslungsreiche Partie entwickelte.

In der 3. Minute landete der Ball durch Kuczkowski zum ersten Mal im Gästetor, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits. In der 12. Minute rettete Förtsch für den bereits geschlagenen Überlinger Torhüter Palmy-Hockl auf der Linie. Praktisch im Gegenzug erzielte Keller mit einem gefühlvollen Heber die Überlinger Führung. Nach einem Freistoß gelang Kaiser in der 18. Minute per Kopf der Ausgleich. Nach diesem Treffer kamen die Gäste besser ins Spiel und Überlingen sah sich zusehends in die Defensive gedrängt. Torwart Palmy-Hockl rettete mit zwei Glanzparaden (25./38.) gegen den alleine vor ihm zum Abschluss kommenden Fantov seiner Mannschaft das Unentschieden in die Halbzeit.

In der zweiten Spielhälfte gestalteten die Gastgeber die weiterhin temporeiche Begegnung ausgeglichener. Beide Mannschaften hielten das hohe Tempo und waren um den Siegtreffer bemüht. Nach einem Konter setzte Keller den Ball erneut mit einem Heber ins Gästetor. Wieder entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Die an diesem Tag gut stehenden Abwehrreihen um die beidem souverän spielenden Torhüter ließen im weiteren Spielverlauf bis kurz vor Spielende keine klare Tormöglichkeit mehr zu. Die letzte Möglichkeit, die Partie für sich zu entscheiden, bot sich Überlingen, als Blank in der 90. Minute von Keller in Szene gesetzt wurde. Er verfehlte jedoch aus kurzer Distanz das Gästetor. Somit blieb es in einer rassigen Begegnung beim insgesamt leistungsgerechten Unentschieden. Tore: 1:0 Keller (13.) 1:1 Kaiser (18.); SR: Leisinger (Olten); ZS: 130.

FC Bad Dürrheim: Leichtle, Schwer, Fischerkeller, Wetzig, Romeo (63. Altinsoy), Lenti, Kaiser, Hoch, Schaplewski, Fantov, Natschke (78. Becker).

