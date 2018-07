von SK

Fußball: (olg) Zügig und harmonisch verlief der Bezirkstag des Bezirks Schwarzwald in Peterzell. Die 150-minütige Versammlung verlief ohne Spannungen, Diskussionen oder gar Dispute. „2018 war es sehr ruhig. Alles verlief reibungslos ab“, freute sich der Bezirksvorsitzende Kuno Kayan.

Christian Dusch, der Vizepräsident des Südbadischen Fußballverbandes und Peterzells Ortsvorsteher Klaus Lauble verfolgten einen reibungslosen Bezirkstag. „Es gab eben auch nichts, was den Vereinen hätte negativ aufstoßen können“, so Kayan, der sich für die gute Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr. Da erst 2019 wieder Wahlen anstehen, geht es mit der bewährten Führungsmannschaft im Bezirk weiter. Allerdings gab es bereits ein neues Gesicht zu sehen: Manfred Ellfeldt aus Dauchingen wird in den Bezirks-Fußballausschuss wechseln und dort im kommenden Jahr Klaus Schmidt als Sportrichter beerben. „Dies haben wir so vorgeplant, um Manfred Ellfeldt einarbeiten zu können. Das Amt des Sportrichters ist wichtig und Klaus Schmidt hat frühzeitig angekündigt, dass er nicht mehr zur Verfügung steht“, sagte Kayan.

Eine Neuerung wird die Einführung des digitalen Spielerpasses sein. Was sich in den überbezirklichen Staffeln bei den Herren und Frauen bereits bewährt hat, greift nun nach einer Übergangsphase künftig bei den Aktiven im Bezirk von der Bezirksliga bis in die Kreisliga C und den Frauenligen. „Es wird darauf ankommen, entsprechende Bilder einzuarbeiten und dann läuft die Einführung sicherlich reibungslos“, sagte Kayan. Für die Umsetzung wird es Flyer geben, die veranschaulichen, wie die Bilddaten einzupflegen sind. Bei den Staffeltagen werden diese „Bedienungsanleitungen“ ausgeteilt. Zudem wurden Franz-Josef Grüninger und Marion Burger extra vom Südbadischen Fußballverband geschult, um bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Seitens des Badischen Sportbundes kam Jan Elert zu einem Vortrag nach Peterzell. Inhalt war das Thema und die Information zum Projekt „Sport mit Flüchtlingen und Freiwilligendienste im Sportverein“. Elert zeigte auf, welche Möglichkeiten sich hier künftig für die Fußballvereine ergeben.

Im bezirksinternen Frauenspielbetrieb gibt es unterdessen für den Frauenbeauftragten und Staffelleiter Holger Rohde das alljährliche Problem, dass erst nach dem Meldeschluss am 15. Juni oft erst bis zum 30. Juni klar ist, welche Mannschaften tatsächlich gemeldet haben. So gibt es dann immer Verschiebungen zwischen den 11er, 9er- und 7er-Teams. Um die wechselnden Zahlen auszugleichen, wurde für den Spielbetrieb jetzt ein Modell entworfen, das es flexibler ermöglicht, kurzfristig eine Kreisliga A mit 11er- oder als „Norweger Modell“ mit 9er-Teams zu bilden.

Ehrungen

Langjährige Vereins- und Verbandsmitarbeiter wurden beim Bezirkstag für ihre Verdienste ausgezeichnet. Dabei betonte Bezirksvorsitzender Kuno Kayan einmal mehr, „dass es ein Zeichen ist, wie viele Ehrenamtliche in unserem Bezirk teilweise seit Jahrzehnten in ihren Vereinen engagiert sind.“

Werner Fichter vom FC Peterzell bekam beim Bezirkstag eine besondere Ehrung. Fichter erhielt die DFB-Verdienstehrennadel. Er ist seit 25 Jahren im Fußballbezirk Schwarzwald in vielen Funktionen tätig. Der Peterzeller ist aktuell im Bezirksausschuss Staffelleiter bei den Aktiven, viele Jahre auch als Jugendstaffelleiter, Multiplikator für das DFBnet sowie stellvertretender Bezirksvorsitzender.

Sehr zahlreich wurden Vereinsmitglieder des FC Hausen vor Wald ausgezeichnet. Gleich sechs an der Zahl. „Hier mein Aufruf an die Vereine. Schauen sie und fragen sie nach, wer sich in ihrem Verein seit Jahren engagiert“, sagte Kayan. Die Vorschläge für Ehrungen müssen von den Vereinen selbst kommen. Ehrungen gibt es ab zehnjährigem Engagement im Verein. Kayan betonte, „dass jeder, der die silberne Ehrennadel erhält, auf Lebenszeit freien Eintritt bei Spielen im Bezirksgebiet hat. Für die goldene Auszeichnung gelte dies sogar für alle Amateurspiele im gesamten Verbandsgebiet bis Verbreitungsgebiet des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV).

Die Geehrten:

Verbandsehrenurkunde: Matthias Wiehl (SV Göschweiler)

Verbandsehrennadel: Daniel Bucher (FC Hausen vor Wald), Marion Burger (BFA Schwarzwald/Schönwald), Martin Hils (SV Buchenberg), Reiner Kutscher (FC Tannheim), Sebastian Martin und Markus Vollmer (beide FC Hausen vor Wald)

Silberne Verbandsehrennadel: Rolf Eckert (FC Neustadt), Volker Hammann (FC Tannheim). Edgar Kasper (FC Neustadt/SBFV), Walter Keßler (SV Göschweiler), Martin Knoll (FC Hausen vor Wald), Frank Krämer (FC Neustadt), Michael Meißner (SV Aulfingen) und Klaus Schmidt (BFA Schwarzwald/Furtwangen)

Goldene Verbandsehrennadel: Thomas Baumann und Stephan Happle (beide FC Hausen vor Wald)

DFB-Verdienstnadel: Werner Fichter (BFA Schwarzwald/Peterzell)

Den Bezirkstag 2019 wird der FC Weilersbach ausrichten. Der Weilersbacher Fußballclub feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Staffeltage Landesliga: Dienstag, 17. Juli (19 Uhr) beim FC Überlingen Bezirksliga: Samstag, 21. Juli (16 Uhr) beim FC Bräunlingen Kreisliga A, Staffel 1: Montag, 23. Juli (19.30 Uhr) beim FC Tannheim Staffeltag Frauen-Ligen: Freitag, 27. Juli (19 Uhr) beim FC Wolterdingen In der Kreisliga A Staffel 2 gibt es keinen Staffeltag mehr, da hier in der Vergangenheit zu wenige Vereine teilgenommen haben.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein