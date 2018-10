von SK

Fußball-Bezirksliga: TuS Bonndorf – FC Hochemmingen 0:1 (0:0). (ju) Bevor die Gäste in diesem unterhaltsamen Spiel zum glücklichen Siegtreffer durch Engesser kamen, vergaben die Bonndorfer zwei hochkarätige Chancen. Ein Kopfball landete am Querbalken und ein weiterer Kopfball flog dem Gästekeeper direkt in die Arme. Tore: 0:1 (79.) Benedikt Engesser. ZS: 100. SR: Jonas Probst (Waldshut-Tiengen).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein