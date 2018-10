Ringen: Es war wahrlich nicht das Wochenende der höherklassigen Ringer-Teams aus dem Schwarzwald. Regionalligist KSV Tennenbronn, Oberligist KSK Furtwangen und Verbandsligist SV Triberg gingen allesamt leer aus.

KSV Tennenbronn

Brenn nicht dabei: Beim Auswärtskampf in Viernheim mussten die Tennenbronner Ringer ohne ihren Trainer Matthias Brenn auskommen. In seiner Funktion als südbadischer Landestrainer war Brenn bei einem internationalen Kadetten-Turnier in Frankfurt/Oder. Dabei sah er eine starke Leistung seines Sohnes Lukas Brenn, der den dritten Platz belegte. Mit Blick auf den Regionalliga-Kampf in Viernheim ist der langjährige KSV-Trainer überzeugt, dass es nicht an seinem Fehlen lag, dass Tennenbronn mit 12:18 verloren hat.

KSK Furtwangen

Haaga frustriert: Furtwangens Trainer Tobias Haaga muss in dieser Saison einiges wegstecken. Woche für Woche gibt es neue Hiobsbotschaften von seinen Ringern. „So etwas habe ich noch nicht erlebt. Ich bin richtig frustriert“, klagt Haaga. Nach der Niederlage am Samstag in Taisersdorf (6:27) mussten gleich zwei KSK-Ringer ins Krankenhaus: Kevin Reuschling und Christian Haaga. Beide verletzten sich am Knöchel. „Kevin wird voraussichtlich fünf bis sechs Wochen ausfallen, mein Bruder Christian sogar bis zum Saisonende. Ihn hätten wir in unserer Situation als Ersatzmann gut gebrauchen können“, sagt der KSK-Trainer. Tobias Haaga schließt nicht aus, dass er selbst wieder in den Ringer-Dress schlüpfen wird. „Ich habe es eigentlich nicht vor. Aber wir müssen pro Mannschaftskampf mindestens neun Ringer aufstellen, ansonsten verlieren wir 0:40."

Abstiegskampf: Durch die Personalmisere wird auch der Kampf um den Klassenerhalt immer mehr zum Thema bei den Bregtälern. Aktuell haben die Furtwanger zwei Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsrang. „Wir werden uns wohl auf den Abstiegskampf einstellen müssen“, befürchtet Haaga.

SV Triberg

Gehirnerschütterung: Tribergs Schwergewichtler Coskun Efe holte bei der hauchdünnen 17:18-Niederlage gegen Spitzenreiter Waldkirch-Kollnau erstmals in dieser Saison keinen „Vierer“ für sein Team. Der SVT-Neuzugang gewann gegen Konstantin Miscenko „nur“ mit 3:0. SVT-Trainer Kai Rotter war darüber keinesfalls enttäuscht. Im Gegenteil: Er war froh, dass Efe überhaupt als Sieger von der Matte ging: „Coskun ist während des Kampfes auf den Kopf geflogen und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Nach dem Kampf lag er 15 Minuten flach. Mittlerweile geht es ihm aber wieder gut."

Weltmeisterschaft: In Budapest finden in diesen Tagen die Weltmeisterschaften statt. Der SV Triberg blickte mit großem Interesse in die ungarische Hauptstadt. Aline Focken-Rotter, die Ehefrau von Jan Rotter, ging dort für Deutschland in der 76 kg-Klasse auf die Matte. Die Weltmeisterin von 2014 und Vize-Weltmeisterin von 2017 startete hervorragend mit zwei klaren Siegen gegen die Ukrainerin Anastasia Shustova und die Französin Cynthia Vescan ins Turnier. Im Viertelfinale musste sich 27-Jährige jedoch der Kanadierin Erica Wiebe geschlagen geben. Da Wiebe im Halbfinale ausschied, durfte Focken-Rotter nicht an der Trostrunde teilnehmen. Neben Jan Rotter, der seine Frau unterstützte, ist auch Tribergs 75 kg-Freistilspezialist Roman Dermenji in Budapest als Zuschauer vor Ort.

