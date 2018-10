von SK

Fußball-Landesliga: FC Furtwangen – VfR Stockach 1:3 (0:0). (daz/wd) Der FC Furtwangen kommt einfach nicht in Schwung und bleibt nach der erneuten Niederlage auf einem Abstiegsplatz hängen. Dabei starteten die Gastgeber furios und hatten in den ersten 20 Minuten vier gute Einschusschancen. Markus Ringwald und Jens Fichter scheiterten je zweimal im Abschluss oder am Torhüter des VfR. Mario Hinz (35.) schoss auf die Querlatte. Stockach hatte in den ersten 45 Minuten nicht einen Torschuss.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel bot sich Fichter die Chance zur Führung, bevor sich die Bregtäler rund 20 Minuten eine Auszeit nahmen, in der nahezu nichts ging. Dafür aber bei den Gästen. Streckel (63.) schoss zunächst über das Tor, bevor er drei Minuten später ein Durcheinander im Strafraum zum 0:1 nutzte. Fichter hatte anschließend die Chance zum schnellen Ausgleich. Nach einem Eckball der Gastgeber wurde Furtwangen klassisch ausgekontert. Hablani lief allein von der Mittelfeldlinie los und ließ Schlussmann Wehrle keine Chance.

Furtwangen bäumte sich noch einmal auf und tatsächlich gelang Felix Ganter das 1:2, als er per Kopf nach einem Eckball traf. Drei Minuten später war Ganter bei einem erneuten Kopfball das Glück nicht hold. Der VfR-Schlussmann wuchs, wie in einigen Situationen zuvor, über sich hinaus und wehrte ab. Furtwangen drängte weiter, doch bei einem Stockacher Angriff in der Schlussminute wurde ein Gästespieler im Strafraum gelegt. Den Elfmeter nutzte Henkel zum 1:3-Endstand. Furtwangen steht weiterhin bei erst einem Sieg und mageren sechs Punkten nach neun Spielen auf Platz 15. Tore: 0:1 (56.) Xani, 0:2 (68.) Hablani, 1:2 (77.) Ganter, 1:3 (90./FE) Henkel; Schiedsrichter: Fesenmeier (Freiburg); ZS: 150.

FC Furtwangen: Ch. Wehrle, M. Ringwald, Knackmuß, H. Holzapfel, J. Wehrle, J. Ringwald, Hinz (73. Geiger), Fichter, Ganter, Bächle, Kaltenbach (72. Qorraj).

