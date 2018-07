von Roger Müller

Tennis, Oberliga Damen: (rom) Freiburger TC – TC BW Donaueschingen 7:2. Die Titelhoffnungen des TC BW Donaueschingen wurden im Spitzenspiel der Oberliga Damen jäh beendet. Die Damen von der Baar verloren klar und mussten die Tabellenführung an die bislang ungeschlagenen Gastgeberinnen aus dem Breisgau abgeben.

Schon nach fünf verlorenen Einzeln stand Freiburg als Sieger fest. Tamara Arnold an eins war die einzige erfolgreiche Spielerin. Sie gewann 2:6, 1:6. Barbara Pinterova an zwei unterlag glatt mit 6:0, 6:0, Karolina Nowak (6:1, 6:1), Daphne Friedrichs (6:6, 6:4, 10:6), Amelie Rehwald (6:3, 6:3) und Sarah Krause (6:1, 6:0) zogen ebenfalls den Kürzeren. Pinterova /Arnold (1:6, 1:6) waren zwar im Doppel noch erfolgreich, aber dies diente lediglich der Ergebniskosmetik. Friedrichs/Rehwald (6:2, 6:1) und Nowak/Stephanie Vogt (6:3, 6:1) verloren ihr Doppel.

„Freiburg war so stark aufgestellt, wie die ganze Saison noch nicht“, sagte Donaueschingens Teammanager Arno Göpfert. „Sie werden vermutlich verdient in die Badenliga aufsteigen. Wir haben mit der Niederlage keinen Schmerz. Unser Ziel war es, in der Oberliga vorne mitzuspielen. Der Aufstieg war für uns kein Saisonziel“, so Göpfert abschließend.

Auch Herren 30 verlieren

Badenliga Herren AK 30: Auch die Herren des TC BW Donaueschingen mussten sich vor heimischer Kulisse geschlagen geben. Germania Dossenheim gewann mit 3:6. Auf die Doppel verzichtete man; sie wurden mit 1:2 für Dossenheim gewertet. Tomas Zivnicek an eins holte beim 3:6, 7:5, 10:8 den ersten Punkt für Donaueschingen. Danijel Vujica (0:6, 1:6), Jan Simon (3:6, 4:6), Andreas Lemke (3:6, 0:6) und Daniel Burkhard (0:6, 1:6) unterlagen jeweils. Claus Fischer an drei holte beim 7:6, 7:5 einen weiteren Punkt im Einzel. Nach den Einzeln stand es 2:4 für die Gäste, aber aufgrund der deutlichen Überlegenheit von Dossenheim wurden die abschließenden Doppel mit 1:2 zur 3:6 Niederlage gewertet.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein