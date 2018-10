von SK

Frauenfußball, Verbandsliga: Sportfreunde Neukirch – SV Gottenheim 4:4 (2:2). Was für ein spektakuläres Spiel mit bitterem Ausgang für die Gastgeberinnen: Neukirch lag bis zwei Minuten vor dem regulären Ende noch mit zwei Treffern in Führung. Dann legten die Gäste einen sensationellen Endspurt hin und sicherten sich in der Nachspielzeit noch einen Punkt. Und weg war der zweite Neukircher Sieg nach zuvor gutem Spiel, das Trainer Dirk Huber ausdrücklich lobte. „Wir hätten drei Punkte verdient gehabt und lagen ständig in Führung", sagte der Coach. Monja Moll sorgte in der 1. Minute mit dem schnellen 1:0 für einen Paukenschlag und legte wenig später zum 2:0 (21.) nach. Doch die Gäste schafften durch Diana Reinke (37.) und Elisa Brenn (42.) noch vor der Pause den Ausgleich. Diesen Doppelschlag steckte Neukirch nach dem Seitenwechsel super weg und legte erneut zwei Treffer vor. Lea Neumann (63.) und Alisa Colpi (75.) sorgten für einen scheinbar sicheren 4:2-Vorsprung. Doch dann brachten die Gäste durch zwei Wechsel neue Kräfte und hatten in der Schlussphase Glück: Einen Elfmeter verwandelte Larissa Hummel in der 88. Minute zum 4:3-Anschluss. In der hektischen Schlussphase mit vierminütiger Nachspielzeit schaffte Alina Rösch den schmeichelhaften 4:4-Ausgleich.

Landesliga

FC Schönwald – SV Titisee 1:5 (0:5). Im Bezirksderby wurde der Aufsteiger in der ersten halben Stunde von den Gästen komplett überrollt und kassierte binnen 23 Minuten alle fünf Gegentreffer. Amanda Nünninghoff gelangen mit dem 1:0/2:0 (7./17.) und 4:0 (35.) drei Tore. Sophia Herrmann (23.) sowie Manuela Winterhalder (28.) waren für das 3:0 und 5:0 zuständig. Danach stellte Titisee das Toreschießen komplett ein, auch deshalb, weil die Abwehr von Schönwald nun kompakter stand. In der 54. Minute gelang den Gastgeberinnen durch Miriam Dold der Ehrentreffer. Schönwald kassierte bereits die vierte Niederlage in Serie mit insgesamt 29 Gegentreffern. Torfrau Vanessa Fehrenbach wird nach ihrem Kapselriss weiterhin schmerzlich vermisst.

SV Nollingen – FC Grüningen 4:3 (3:2). Bittere Niederlage für den FC Grüningen an der Schweizer Grenze: Die Gäste wurden in den ersten Minuten mit drei Toren zum 1:0 (8.), 2:0 (11.) sowie 3:0 (17.) durch Jennifer Fritschi, Hanna Krupke und Hella Senger kalt erwischt. Grüningen zeigte jedoch Moral und schaffte mit drei Treffern den Ausgleich. Annemarie Gnielinski (18.) sowie zweimal Eveline Freitag (37. + 65.) trafen für die Gäste. Die Freude währte allerdings nur vier Minuten, dann schlug Nollingen eiskalt zurück. Sarah Walter sorgte mit dem 4:3 (69.) für die Entscheidung.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein